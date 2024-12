Remiza cu Farul a cam stricat atmosfera la FCSB. Măcar în primele 24 de ore de după egalul de la Ovidiu. La această situație a contribuit, în primul rând, patronul Gigi Becali. Acesta a făcut turul emisiunilor sportive și și-a făcut praf echipa, vorbind despre tratarea meciului cu superficialitate.

În colimatorul latifundiarului a intrat și Risto Radunovic. Pentru că, în minutul 83, fundașul muntenegrean a irosit o lovitură de pedeapsă. Faptul că Radunovic a executat penalty-ul dictat de centralul George Găman l-a enervat pe Becali, el fiind de părere că un jucător de profil ofensiv ar fi trebuit să bată penalty-ul.

Comentând acest subiect la Prima Sport, managerul roș-albaștrilor, Mihai Stoica, a explicat că Radunovic a luat mingea și a șutat de la punctul cu var pentru simplul motiv că niciun coechipier nu și-au asumat rolul de executant!

„Nu există antrenamente la penalty. Nu există! Nu se bat penalty-uri (n.r. – la ședințele de pregătire) şi, chiar dacă s-ar bate, n-ar conta. Aici, e o chestie pe care lumea nu o înţelege sub nicio formă. Penalty bate ăla care are bărbăţie. Aici, trebuie să fii bărbat la modul: <<iau mingea, o pun, am dat şi am plecat>>. La faza cu Radunovic, problema a fost alta. N-au nicio vină antrenorii. Pur și simplu, n-a vrut nimeni să bată! Nu erau în teren Olaru, Tănase, Ştefănescu sau Bîrligea. Ce să facem dacă nimeni n-a vrut să ia mingea? Până şi Messi şi Cristiano au ratat 1 din 4 şi 1 din 5 penalty-uri. Cifre colosale, pentru că ei au 100 şi ceva de goluri marcate din penalty, dar nu contează asta. Răzvan Marin, de pildă, nu e atacant şi o pune numai în vinclu. E adevărat că atacanţii bat, dar nu e o regulă. Cel mai bun executant de penalty pe care l-am avut, de când sunt în fotbal, e Florin Tănase. A ratat doar două din 35. Şi Compagno bătea bine, n-a ratat niciunul la noi. La penalty trebuie să dai gol, nu să dai bine“, a spus Mihai Stoica.

De precizat că, atunci când Radunovic a ratat penalty-ul din meciul cu Farul, și Florin Tănase, pe care Meme l-a catalogat ca fiind cel mai bun executant de la punctul cu var, fusese scos de pe teren, încă de la începutul părții secunde.