FCSB mai are două meciuri de jucat în 2024, cu Universitatea Craiova acasă (mâine, ora 20.00, Cupa României) și cu Poli Iași în deplasare (luni, ora 20.00, campionat).

Până în acest punct al sezonului, campioana a disputat un număr uriaș de meciuri, 37 mai precis. Pentru FCSB, actuala stagiune a pornit la drum la începutul lunii iulie și a inclus, deocamdată, 19 victorii, 12 egaluri și doar 6 înfrângeri.

Acest parcurs excelent, atât în campionat, cât și în cupele europene, a contribuit la un mare succes financiar. Mai ales rezultatele din preliminariile cupelor europene și apoi cele din grupa Ligii Europa au adus niște încasări-record pentru bucureșteni. Iar la banii primiți din partea UEFA s-au adăugat sumele pe care clubul le-a încasat din vânzarea biletelor, din partea sponsorilor și în urma vânzării lui Florinel Coman la Al-Gharafa (Qatar).

Ajuns în fața reporterilor, Gigi Becali a prezentat bilanțul financiar al sezonului de până acum, vorbind despre un profit de 10 milioane de euro.

„Noi am cheltuit 12 milioane de euro până acum, să zicem. Luăm din Europa vreo 13-14 milioane, plus șase pe Coman. Deci, sunt 20 de milioane până acum. În ultima etapă din Liga Europa, avem meciul cu Manchester United acasă. Deci, mai vine un milion de euro, cel puțin. Am luat și vreo două milioane de la sponsori, plus vreo trei milioane din drepturile TV. Cinci milioane și de aici. Cu totul, sunt 25 de milioane de euro încasări. Și am cheltuit, să zicem, 15. Câștig 10 milioane până acum“, a spus latifundiarul din Pipera.

La sumele câștigate de FCSB până acum se vor adăuga, în mod cert, și altele în urma participării în Liga Europa. Aici, formația bucureșteană e deja sigură de prezența în play-off-ul optimilor. Această performanță valorează 300.000 de euro. Plus banii încasați din vânzarea biletelor pentru partida de acasă, de pe Arena Națională. În fine, la sfârșitul sezonului, UEFA va calcula ceea ce numește Market-pool. Vorbim despre sume împărțite cluburilor participante în cupele europene în funcție de diferite criterii.

Adăugând și sumele acestea la cele adunate deja de FCSB, e clar că echipa patronată de Gigi Becali se va apropia de un câștig total de 30 de milioane de euro în acest sezon.