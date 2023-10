Emisiunea moderată de Cătălin Oprișan poate fi văzută și pe Facebook Sport.ro

Ciprian Marica, unul dintre cei mai valoroși atacanți ai naționalei de după Revoluție, nu uită episodul 2008. Victor Pițurcă, selecționerul tricolorilor în urmă cu 15 ani, nu l-a introdus pe Marica în partidele de la turneul final. Deși Marica și fostul selecționer au o relație strânsă de amiciție, Pițurcă a considerat la EURO 2008 că atacantul școlit la Dinamo nu-i poate ajuta pe tricolori.

"În 2008, domnul Pițurcă a greșit cu mine. Nu știu de ce a considerat dânsul.. am fost al doilea marcator din calificări. La Campionatul European mi-a zis că nu mă simte în formă. Nu era problema că nu jucam la echipa de club, nu l-am înțeles. Am un regret că nu am prins acel European, nu am avut niciodată vreo explicație din partea dânsului. Nu am vorbit, nu cred că are o explicație clară și justificată, mai ales la cum s-au petrecut lucrurile", a declarat Ciprian Marica, la Arena SPORT.RO, emisiune difuzată pe VOYO și Sport.ro.

Partidele naționalei lui Victor Pițurcă la EURO 2008

* România – Franţa 0-0

România: Lobonţ - Contra, Tamaş, Goian, Raţ - Cociş (Codrea 64), Rădoi (Dică 90 +3), Chivu – Nicoliţă, Mutu (M. Niculae 78), D. Niculae.

Franţa: Coupet – Sagnol, Thuram, Gallas, Abidal – Ribery, Toulalan, Makelele, Malouda – Anelka (Gomis 72), Benzema (Nasri 78).

* Italia – România 1-1

Panucci 56 / Mutu 55

România: Lobonţ - Contra, Tamaş, Goian, Raţ - Rădoi (Dică 25) - Fl. Petre (Nicoliţă 60), Codrea, Chivu – Mutu (Cociş 88), D. Niculae.

Italia: Buffon – Zambrotta, Panucci, Chiellini, Grosso – Pirlo, De Rossi – Camoranesi (Ambrosini 85), Perotta (Cassano 57), Del Piero (Quagliarella 77) – Toni.

* Olanda – România 2-0

Huntelaar 54, Van Persie 87

România: Lobonţ - Contraş, Tamaş, Ghionea, Raţ - Nicoliţă (Fl. Petre 82), Cociş, Codrea (N. Dică 72), Chivu – Mutu, M. Niculae (D. Niculae 59).

Olanda: Stekelenburg – Boulahrouz (Melchiot 58), Heitinga, Bouma, De Cler – De Zeeuw, Engelaar – Afelay, Van Persie, Robben (Kuyt 61) – Huntelaar (Hesselink 83).

Lotul României la EURO 2008

Portari

Bogdan Lobonț – Dinamo

Marius Popa – Poli Timișoara

Edi Stăncioiu – CFR Cluj

Fundași

Cosmin Contra – Getafe

Răzvan Raț – Șahtior

Gabi Tamaș – Auxerre

Cristi Chivu – Inter Milano

Mirel Rădoi – Steaua

Cristi Săpunaru – Rapid

Sorin Ghionea – Steaua

Dorin Goian – Steaua

Cosmin Moți – Dinamo

Ștefan Radu – Lazio

Mijlocași

Florentin Petre – ȚSKA Sofia

Paul Codrea – Siena

Răzvan Cociș – Lokomotiv Moscova

Bănel Nicoliță – Steaua

Adrian Cristea – Dinamo

Atacanți

Ciprian Marica – VfB Stuttgart

Adrian Mutu – Fiorentina

Marius Niculae – Inverness

Nicolae Dică – Steaua

Daniel Niculae – Auxerre

