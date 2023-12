Marius Niculae rămâne optimist! Cum se poate salva Dinamo de la retrogradare: „Lucrurile se pot rezolva!”

„Săgeată” a puctat, printre altele, că diferența dintre Dinamo din perioada în care a îmbrăcat el tricoul alb-roșu și cea de acum este făcută de atitudine.

„Puteam să plec și mai repede (n.r. - în străinătate), dar am rămas aici să-mi ating obiectivele. Am avut prima ofertă la 15 ani de la Anderlecht, dar am rămas la Dinamo să-mi fac debutul și să iau un titlu și abia apoi am plecat.

Spiritul era diferit. Aveam antrenori care ne insuflau acel spirit de luptă. Nu există locul doi și trebuie să batem Steaua”, a spus Marius Niculae, potrivit iAMSport.

Dinamo poate scăpa de la retrogradare, crede Niculae

„Săgeată” este încrezător că Dinamo se poate salva de la retrogradare dacă clubul din „Ștefan cel Mare” va reuși să transfere în această iarnă câțiva fotbaliști de valoare.

„La FC Dinamo a adus o promovare foarte rapidă. Lucrurile au mers bine, mai puțin ultimele lucruri de la FC Dinamo și sperăm să o regleze pe final și să rămână cu șanse reale la evitarea retrogradării, peste linia de baraj.

Lucrurile se pot rezolva în iarnă cu niște transferuri de valoare. Am văzut asta și la meciul cu FCSB, iar diferența a făcut-o atunci Florinel Coman. A avut acea execuție extraordinară și asta a făcut diferența”, a mai spus Niculae.

Dinamo debutează în noul an cu un meci împotriva Petrolului Ploiești, programat sâmbătă (20 ianuarie), pe stadionul „Ilie Oană”.