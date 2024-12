Mihai Stoica e un tip foarte exigent, care se entuziasmează mai greu, dar inclusiv el a spus, de mai multe ori, că rezultatele FCSB-ului din 2024 au fost cu adevărat bune. O părere care nu poate fi contrazisă, când vedem că, în acest sezon, campioana României a reușit următorul bilanț, în ciuda unui program foarte încărcat, unic în Europa: 20 de victorii, 12 remize și doar 7 înfrângeri.

Cu acest parcurs remarcabil, FCSB a încheiat 2024 pe locul 2 în campionat, dar la egalitate de puncte cu liderul Universitatea Cluj. Mai important: echipa e calificată deja în play-off-ul optimilor Ligii Europa, o competiție de cu totul alt nivel față de întrecerea noastră internă.

În ciuda acestor rezultate, Mihai Stoica a rămas și cu un mare regret acum, când se apropie finalul anului. Despre care a vorbi,, în premieră, la Prima Sport. Aici, managerul roș-albaștrilor a amintit de dubla pierdută cu Sparta Praga (Cehia) în turul III preliminar al Ligii Campionilor..

În Cehia, partida s-a terminat la egalitate (1-1), însă în retur, la București, FCSB a făcut o primă repriză catastrofală, luând trei goluri. Ulterior, meciul s-a terminat cu victoria cehilor, la limită, scor 3-2, suficient pentru ca Sparta Praga să treacă în play-off și, ulterior, în grupa Ligii Campionilor. Aici însă, Sparta s-a „tăiat“, făcând doar 4 puncte până acum în șase etape. Faptul că cehii n-au făcut față în partidele din grupă nu l-a surprins pe Mihai Stoica, ci l-a făcut să aibă regrete mari după dubla pierdută în luna august.

„Nu se văd rezultatele la Sparta. Eu de aia am spus că erau slabi. Crede-mă, n-ai cum să nu, le-a plecat antrenorul la Feyenoord, a rămas secundul, care nu transmitea nimic. Şi am fost convins, am spus aici, că se vor duce în cap. Uită-te la ei, compromis campionatul, nici în Champions League nu stau bine, au luat şase de la Atletico...“, a spus Meme.