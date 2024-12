Oficialul FCSB și-a exprimat nemulțumirea față de condițiile de joc și importanța acordată acestei competiții.



Stoica a replicat afirmațiilor președintelui FRF, Răzvan Burleanu, care a susținut printre rânduri că oficialii FCSB critică Cupa pentru că nu ajung să o mai câștige de ani buni. MM a ținut să sublinieze că poziția sa critică față de Cupă nu are legătură cu eliminarea echipei sale din competiție.



"Nu mă atinge declaraţia asta, pentru că eu am zis asta înainte de meciul cu Craiova, nu am spus după meciul cu Craiova. Eu am zis clar că e o lipsă de respect de când am fost programaţi să jucăm pe mizeria aia de teren la Paţurcă ăla", a spus Mihai Stoica.

MM a criticat dur faptul că echipele mari sunt obligate să joace pe terenuri de proastă calitate, considerând că acest lucru reprezintă o lipsă de respect. De asemenea, Stoica a exprimat nemulțumire față de formatul competiției, în special în ceea ce privește tragerile la sorți, care favorizează echipele din ligile inferioare.



"Cred că e mai important să joci cu Manchester United decât să joci cu Alba Iulia sau Reşiţa.



Nu dau doi bani pe Cupa României. Îmi pare rău, dar asta e situaţia. În momentul în care vom fi respectaţi şi nu vom fi obligaţi să jucăm pe nişte stadioane de doi lei, atunci o să respectăm şi noi competiţia asta.



Dacă nu câştigăm campionatul e o problemă. Dacă nu ne clasăm în primele 3 e o problemă şi mai mare. Poate ajungem în play-out şi de acolo să ajungem în cupele europene. Cupa era pe locul 4 ca prioritate. Locul 3 nu ştiu ce este, dar locul 4 e Cupa.



N-am niciun reproş pentru jucători. Ei n-au intrat să piardă meciul. S-a pierdut meciul, am plecat şi am dormit liniştiţi.



Cred că ar trebui să-şi reconsidere poziţia cei care dau avantajul unor echipe ca Metalul Buzău, Alba Iulia, cu tot respectul pentru cei care s-au calificat, ca anul trecut Corvinul.



O echipă de Divizia B care este în urnă cu una din C joacă obligatoriu cu echipa din Divizia C, deci are deja un meci câştigat şi două meciuri acasă. Nu e normal! Aş reveni la vechiul format", a spus MM Stoica, potrivit Primasport.