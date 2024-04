Marea împăcare! Răzvan Burleanu, declarații greu de imaginat despre conducerea FCSB

Răzvan Burleanu i-a lăudat pe antrenorul Elias Charalambous și staff-ul său pentru profesionalism, dar nu l-a uitat nici pe Valeriu Argăseală, președintele clubului.

"Ar trebui să evidențiem aportul lui Mihai Stoica, profesionalismul staff-ului tehnic condus de Charalambous. Un antrenor extrem de determinat și de pasionat, pe care, chiar pot să vă împărtășesc, că l-am întâlnit de foarte multe ori la meciurile naționalelor de juniori. Ceea ce nu prea este specific unui antrenor de club din Liga 1.

Și toate acestea sub o conducere, aș putea spune, aproape perfectă a președintelui Valeriu Argăseală. Iar toți, împreună, au pregătit practic această scenă. Și jucătorii au putut să strălucească.

(n.r. – Întrebat dacă l-a uitat pe Pintilii) Mihai este iar un membru al acestui staff tehnic, un tip foarte ambițios, profesionist, cu care chiar am o relație foarte apropiată și pe care l-am apreciat enorm în cariera lui de jucător, mai ales că ne-am bucurat de prestațiile lui la nivelul echipei naționale. Sunt sigur că și el va deveni un antrenor foarte bun", a declarat Răzvan Burleanu, în cadrul unei conferințe de presă.

Declarațiile lui Răzvan Burleanu pot apărea surprinzătoare în contextul în care este de notorietate conflictul deschis dintre acesta și patronul FCSB, Gigi Becali.

Gigi Becali, atac la adresa FRF: "Asta e o mare tâmpenie!"

Patronul FCSB a criticat dur Federația Română de Fotbal, în urmă cu o lună, acuzând forul național că încalcă legislația prin impunerea acestei reguli U21.

„Am o problemă cu lucrurile care nu sunt constituționale, care nu sunt legale. Dacă eu îl am pe Radaslavescu și se accidentează, eu nu mai am altul. Dar spun «Păi, stai că ai un fundaș!». Păi, stai puțin! Trebuie să am patru atacanți sub 21 de ani? Asta e o mare tâmpenie!

Păi, ce fac? Știi ce făceam eu? Voiam să bag alt jucător. Un atacant. Dar mi-au zis ei «Ce facem? Pierdem cu 3-0!». Cum să pierd cu 3-0, mă? Buna mea credință s-a văzut. Eu am băgat un jucător U21. Dar dacă tu ai ceva la cap și nu respecți legea... Ai nebunie!

Eu am băgat un jucător sub 21 de ani, după care am mai băgat unul. Ce să fac? Să pierd meciul că vrei tu? E chestie de bani. Eu vreau să câștig bani. Nu există așa ceva în lume! E prea mare dictatura. Adică «Bă, te oblig! Faci ce zic eu!». Nu faci ce vrei tu! Faci ce spune Becali. Că de aia e FCSB. Nu faci ce zici tu. Bine, dar poate să fie și «Faci Ce Spune Burleanu». Dar e «Faci Ce Spune Becali». El nu are FCSB în proprietate”, a spus Gigi Becali în cursul zilei de luni.