LIVE 21:00 Singureni - Rapid! Prima mansa a barajului de promovare in Liga 3: Pancu nu va juca

Rapid este la doar un pas de promovare.

Giulestenii trebuie sa treaca de baraj, dubla mansa cu Singureni. Meciul se va desfasura la Giurgiu, pe terenul Astrei.



FC Singureni este campioana judetului Giurgiu, in timp ce Rapid este campioana ligii a patra in Bucuresti. Rapid nu se va putea baza la acest meci pe Daniel Pancu, accidentat.



Returul barajului se va disputa pe 23 iunie, in Giulesti.