Împrumutat de la Rakow, Deian Sorescu (26 de ani) a evoluat până acum doar pe postul de fundaș lateral la Rakow. Deși timișoreanul cotat la 1,9 milioane de euro are veleități de jucător ofensiv - la Dinamo evoluat și atacant -, Leo Strizu și Mihai Pintilii nu-l iau în calcul pentru avanposturi.

Sorescu a cunoscut un progres în prestații de când a semnat cu FCSB, iar oamenii de fotbal susțin că ar avea o contribuție mai mare la gruparea lui Becali dacă i s-ar oferi și alte sarcini.

FCSB | Leo Strizu despre polivalentul Sorescu

Miercuri după-amiază, în cadrul undei conferințe de presă, Leo Strizu a fost întrebat ce post i se potrivește cel mai bine fotbalistului lansat de Poli și ce rol va avea în confruntarea de joi cu Petrolul Ploiești.

"E normal ca de la joc la joc Deian a prins mai mult curaj, are realizări. Dacă m-ați întrebat dacă poate să evolueze pe postul de mijlocaș dreapta, părearea mea e că el este pentru fundaș dreapta", a declarat Leo Strizu, pe un ton apăsat.

"Am vorbit cu 'Pinti' și i-am zis că voi da 100%, voi juca în continuare pe orice poziție voi fi folosit și voi încerca să dau 100%. În play-off echipele vor arăta altfel, punctele se înjumătățesc, va fi o luptă frumoasă. Nu am simțit deloc că am făcut pasul în spate, la gol nici nu am știu ce s-a întâmplat.

Dar sunt bucuros că am reușit să luăm cele trei puncte. Încredere am de fiecare dată, cu siguranță că orice reușită de ajută să fii mai încrezător”, a spus Sorescu, la finele meciului cu FC Argeș, care a avut loc în etapa a 27-a.

Clasamentul primelor șapte din Superligă

1. Farul - 61p (28 meciuri)

2. CFR Cluj - 56p (27 meciuri)

3. FCSB - 51p (27 meciuri)

4. Rapid - 49p (27 meciuri)

5. Universitatea Craiova - 45 (27 meciuri)

6. Sepsi - 41p (28 meciuri)

7. FCU Craiova - 37p (28 meciuri)

