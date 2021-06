"Isi permite cam mult sa atace pe altii!" Reactie dura a lui Razvan Lucescu dupa ce Anghel Iordanescu i-a criticat tatal pentru declaratiile facute

Anghel Iordanescu si Mircea Lucescu s-au contrat in declaratii.

Totul a plecat de la propunerea antrenorului lui Dinamo Kiev de la finalului meciului dintre Ucraina si Austria de la Euro. Mircea Lucescu a declarat ca si-ar dori sa il vada pe Marco Rossi pe banca nationalei Romaniei la un moment dat, iar afirmatia sa l-a enervat pe Anghel Iordanescu, care i-a dat replica.

Ulterior, Lucescu a venit cu un nou raspuns pentru fostul selectioner, vizibil deranjat de declaratiile facute de Iordanescu.

Intrebat despre contrele dintre tatal sau si Anghel Iordanescu, Razvan Lucescu a avut o reactie transanta la adresa lui 'Tata Puiu'.

"Cu tot respectul pe care il am pentru Anghel Iordanescu, mi se pare ca isi permite cam mult sa vorbeasca si sa atace pe altii. Daca Mircea Lucescu are o opinie, are o opinie, daca tu ai o opinie diferita, spune opinia ta, fara sa ataci. Cand ataci, inseamna ca ai niste ranchiuni in tine, ca altfel nu inteleg.

Daca tu vii si imi spui acum: 'Mirel Radoi a spus ceva', eu nu voi spune ca a gresit daca are o opinie diferita. Eu voi spune 'eu am aceasta opinie', punct.

Am impresia ca in Romania, cu cat stai mai mult, simti nevoia sa ataci, sa arunci cu venin, sa te simti in centrul atentiei criticandu-i pe ceilalti, e o problema a noastra, poate de aia si suntem unde suntem.

Nu conteaza, domnul Anghel Iordanescu are opinia dansului, dar opinia unuia e a lui si trebuie respectata", a spus Razvan Lucescu la Digi Sport.