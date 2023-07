Cu Liviu Ciobotariu proaspăt instalat pe banca tehnică, covăsnenii au reușit să se impună la Ploiești, pe „Ilie Oană”, în Supercupa României împotriva campioanei Farul Constanța, grație reușitei lui Ion Gheorghe din minutul 47.

Ion Gheorghe, mai fericit ca niciodată după ce a înscris golul victoriei: „Ăsta e idealul clubului”

Unicul marcator al meciului, Ion Gheorghe, a remarcat că idealul clubului e să câștige cât mai multe trofee și se simte foarte bine, pentru că a reușit să aducă victoria pentru covăsneni.

„Am făcut ce am pregătit noi la antrenament. Ușor, ușor începem să ne obișnuim că luăm trofee. Ăsta e idealul clubului. Vom vedea pe parcurs unde vom ajunge. Cred că e primul gol marcat de mine cu capul. Am lucrat la antrenament centrările din lateral și mă bucur că am fost omul potrivit la locul potrivit.

Eu zic că am avut un ritm destul de bun. E clar că nu am fost la sută la sută din ce poate echipa”, a spus Ion Gheorghe după meci.

Sepsi OSK, în perioada de mercato

Veniri - Gabriel Debeljuh (26 de ani / atacant / Croația / CFR Cluj / liber de contract), Isnik Alimi (29 de ani / mijlocaș central / Albania, Macedonia de Nord / FK Qabala / liber de contract), Sherif Kallaku (25 de ani / mijlocaș central / Albania / KF Teuta / liber de contract), Dinu Moldovan (33 de ani / portar / România / Chindia Târgoviște / liber de contract), Darius Oroian (19 ani / fundaș dreapta / România / CSA Steaua / liber de contract), Bogdan Oteliță (20 de ani / fundaș dreapta / România / AS FC Buzău / liber de contract)

Reveniri după împrumuturi - Vitalie Damașcan (24 de ani / atacant / Moldova / FC Voluntari), Robert David (18 ani / fundaș stânga / România / Foresta Suceava), Cătălin Căpățână (20 de ani / portar / România / CSM Reșița)

Plecări - Alexandru Tudorie (27 de ani / atacant / România / contract încheiat), Enriko Papa (30 de ani / mijlocaș central / Albania / Caykur Rizespor / împrumut expirat), Mihai Bălașa (28 de ani / fundaș central / România / contract încheiat), Anass Achahbar (29 de ani / mijlocaș ofensiv / Olanda / contract încheiat), Roland Varga (33 de ani / extremă dreapta / Ungaria / contract încheiat), Radoslav Dimitrov (34 de ani / fundaș dreapta / Bulgaria / "U" Cluj / contract încheiat), Răzvan Began (26 de ani / portar / România / FC Botoșani / contract încheiat)

Farul Constanța, în perioada de mercato

Veniri - Amine Benchaib (25 de ani / mijlocaș ofensiv / Belgia, Maroc / CS Mioveni / liber de contract), Diogo Queiros (24 de ani / fundaș central / Portugalia / FC Famalicao / liber de contract), Marco Borgnino (25 de ani / mijlocaș stânga / Argentina, Italia / Atletico de Rafaela / liber de contract), Rivaldinho (28 de ani / atacant / Brazilia / CSU Craiova / liber de contract), Nicolae Carnat (25 de ani / extremă dreapta / România / CS Mioveni / liber de contract), Damien Dussaut (28 de ani / fundaș dreapta / Martinica, Franța / liber de contract), Fabio Vianna (24 de ani / fundaș stânga / Portugalia / CFC Argeș / liber de contract), Ionuț Vînă (28 de ani / mijlocaș central / România / CSU Craiova / liber de contract), Zorhan Bassong (24 de ani / fundaș stânga / Canada, Belgia / CFC Argeș / liber de contract), Ștefan Pacionel (24 de ani / mijlocaș central / România / CSA Steaua / liber de contract)

Reveniri după împrumuturi - Florian Haită (22 ani / extremă dreapta / România / FC "U" Cluj), David Matei (18 ani / fundaș dreapta / România / Unirea Dej), Răzvan Matiș (22 de ani / extremă stânga / România / Unirea Dej), Gabriel Buta (21 de ani / fundaș central / România / Unirea Dej), Robert Mustacă (20 de ani / extremă dreapta / România / Unirea Slobozia), Denis Bujor (18 ani / extremă dreapta / România / Unirea Slobozia), Ștefan Bodișteanu (20 de ani / mijlocaș ofensiv / România / CSA Steaua), Alexandru Sima (21 de ani / fundaș stânga / România / CSA Steaua), Antonio Vlad (22 de ani / fundaș central / România / Corvinul Hunedoara), Alexandru Georgescu (21 de ani / fundaș dreapta / România / Gloria Bistrița), Denis Curea (19 ani / mijlocaș stânga / România / CSC Dumbrăvița), Alexandru Pop (23 de ani / extremă dreapta / România / Unirea Dej), Alexandru Negrean (22 de ani / mijlocaș central / România / SCM Zalău)

Plecări - Vlad Morar (29 de ani / atacant / România / contract încheiat) *, Carlo Casap (24 de ani / mijlocaș central / România / contract încheiat), Rolandas Baravykas (27 de ani / fundaș dreapta / Lituania / contract încheiat), Denis Alibec (32 e ani / atacant / România / contract încheiat), Ștefan Bodișteanu (20 de ani / mijlocaș ofensiv / România / Oțelul Galați / împrumutat)