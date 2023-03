"În grup sunt niște zmei. Mi-ar fi plăcut să am o discuție unu la unu!" Lăcătuș nu uită episodul în care fanii lui CSA Steaua au intrat în vestiar

Brașoveanul care a jucat în străinătate pentru Fiorentina și Real Oviedo s-a consacrat în anii 80, la Steaua, formație cu care a cucerit Cupa Campionilor Europeni, Supercupa Europei și a jucat finala Cupei Intercontinentale.

În cariera de antrenor, pe lângă FCSB, formația patronată de Gigi Becali, Marius Lăcătuș a pregătit-o și pe CSA Steaua, clubul Armatei, de care a rămas atașat până în prezent.

Un moment petrecut la CSA Steaua i-a lăsat însă un gust amar. La finalul sezonului 2018 -2019, când gruparea militară a ratat promovarea din eșalonul al patrulea în Liga 3, suporterii din Peluza Sud au intrat în vestiar peste jucători și peste legendarul Lăcătuș.

Pe un ton aspru, fanii le-au reproșat la acel moment insuccesul, ceea ce lui Lăcătuș nu i-a picat deloc bine. Acum analist sportiv la Digisport, marcatorul României din meciul cu URSS (2-0) de la Coppa del Mondo, a explicat exact ce s-a întâmplat și ce l-a revoltat.

Lăcătuș: "Au intrat peste mine în vestiar"

”Au intrat peste mine în vestiar. M-a deranjat atitudinea lor, mai ales că se vorbise la început. Mi-aduc mainte cum a început acest proiect. Suporterii au fost alături de noi, de echipă, au contribuit și financiar la tot ce însemnau cheltuieli la acel moment. Am avut discuții nenumărate cu ei.

Mi-au spus că vor să aibă o echipă a clubului, că vor fi alături de noi, că vom promova sau nu vom promova, un an, doi, cât va fi nevoie. Nu este ușor să formezi o echipă nou nouță.

Nu am vrut să aducem jucători de peste 29 de ani, de peste 30 de ani și să promovez poate din primul an. Eu am văzut altfel lucrurile, am vrut să aduc jucători de perspectivă, am adus fotbaliști de 17, 18 sau 19 ani de la clubul Regal. Ne-am mai completat și am încercat să ne pregătim pentru Liga 3.

Lăcătuș: "Ne-au zis să plecăm, asta m-a durut!"

Revenind la acel moment, suporterii au venit peste noi în vestiar, la Ghencea. Ne-au reproșat și mie, și jucătorilor că am ratat promovarea, ne-au zis să plecăm, asta m-a durut! Nu mai vorbesc de vocabularul pe care l-au folosit.

Mi-ar fi plăcut să am o discuție cu unii dintre ei, dar unu la unu, cum se spune, că în grup sunt niște zmei. Dar, lucrurile au trecut, am trecut peste. Cu unii am vorbit după aceea și și-au cerut scuze”, a precizat Lăcătuș, la Digi Sport.