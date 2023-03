'Secretul' lui Malcom Edjouma după golurile pe bandă rulantă marcate: „Cum văd mingea în aer caut poarta!” Ce a spus despre plecarea de la FCSB 

Mijlocașul francez a înscris cinci goluri pentru FCSB în ultimele șase meciuri jucate, fiind decisiv în victoria cu FC Voluntari, scor 2-1, dar și cea cu CFR Cluj, scor 1-0. Edjouma se află în cea mai bună formă de la transferul la FCSB, în urmă cu un an.

Malcom Edjouma: „E momentul să arăt care este valoarea mea!”

Fotbalistul transferat de la FC Botoșani a vorbit într-un interviu acordat recent despre forma bună pe care o traversează, dezvăluind care sunt „secretele” sale. Malcom Edjouma a vorbit și despre viitorul său, în contextul unei posibile plecări.

„N-am schimbat nimic la mine. Nimic! Sunt cea mai bună versiune a mea în acest moment. Am 26 de ani, e momentul să arăt care este valoarea mea. Asta e! Trebuie să fiu focusat mereu pe ce am de făcut, să-mi păstrez încrederea în mine. Ăsta e jocul meu, iar oamenii plătesc să vadă acest fotbal.

Vreau să rămân concentrat și să dau totul pentru club până la finalul sezonului. Apoi voi vorbi cu cei din conducere și cu agentul pentru a stabili ceva. Deocamdată mă gândesc la echipă și mai puțin la partea individuală. Vreau să câștig trofee și cu echipa, nu doar trofee individuale.

Toate campionatele tari sunt bune: Anglia, Germania, Spania, Italia. N-am vreunul favorit. Sper să aleg bine. Îmi doresc să ajung în locul care este cel mai bun pentru mine și pentru cariera mea”, a declarat Malcom Edjouma pentru GSP.

Cum au reacționat coechipierii după golurile marcate de Edjouma: „Nici ei nu știu!”

Totodată, vorbind despre lupta la titlu și întrebat dacă FCSB e capabilă să încheie dominația CFR-ului, Edjouma s-a arătat încrezător în echipă. Mijlocașul a dezvăluit și reacția coechipierilor săi după ultimele goluri marcate și a punctat care sunt diferențele dintre roș-albaștri și rivalele la titlu, Farul și CFR Cluj.

„Avem numai jucători de calitate pe toate pozițiile. Trebuie doar să fim într-o simbioză bună. Vom vedea ce se va întâmpla. Play-off-ul rămâne cel mai important, trebuie doar să fim pregătiți pentru asta.

Colegii sunt fericiți pentru mine. Nici ei nu știu cum reușesc să marchez atât. În capul meu este să am 2-3 acțiuni în fiecare meci și să înscriu cât de mult pot. E nevoie doar de concentrare. Și apoi asta e! Iese!

Cred că FCSB are mai multă calitate și jucători mult mai talentați. Dar nu trebuie să ne gândim doar la asta. Trebuie să fim niște killeri, așa cum am fost cu FC Argeș și acum, când am marcat 4 goluri. Suntem pe drumul cel bun. Am încredere că vom câștiga titlul”, a adăugat fotbalistul.