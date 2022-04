"Important e că i se dă credit antrenorului!" Ciprian Marica, la Ora Exactă în Sport, despre avantajele Universității Craiova 

Fostul mare atacant al naționalei a vorbit despre felul în care s-a impus ieri Universitatea Craiova în fața elevilor lui Anton Petrea și pune victoria într-un context mai larg.

Marica scoate în evidență cadrul perfect pe care Mihai Rotaru îl oferă pentru ca antrenorul Laurențiu Reghecampf să scoată maximum cu lotul actual.

Marica, despre avantajele Universității Craiova

Echipa lui Mihai Rotaru impresionează prin continuitate la nivelul băncii tehnice, un lucru foarte rar în fotbalul românesc.

"Suntem surprinși de reușita lui Reghe, a dat roade tactica lui, felicitări Reghecampf pentru abordare și pentru faptul că a fost practic.

Am văzut că Reghe a reușit o serie fantastică, apoi una negativă. Acum tactica funcționează, chiar dacă jocul nu strălucește. Important e că i se dă credit antrenorului. Universitatea Craiova are antrenor, are conducător, are stadion, are suporteri", a declarat Ciprian Marica, la Ora Exactă în Sport, pe Pro Arena.

Universitatea s-a impus prin golurile marcate de Andrei Ivan (45+1), dintr-un penalty obţinut tot de el, într-un duel cu Iulian Cristea, şi de Ovidiu Bic (74), cu un şut la vinclu din colţul careului mare.

FCSB a marcat în min. 9, prin Malcom Edjouma, dar golul a fost anulat, pentru henţ şi fault în atac.