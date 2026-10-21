După despărțirea de Saham Club, din Oman, tehnicianul a ales să le transmită celor mici din experiența acumulată în carieră. Invitat telefonic la emisiunea VOYO SPORT LIVE, „Iliesta” a explicat de ce a pornit acest proiect și a vorbit despre posibilitatea unei reveniri pe banca tehnică.

„Nu am spus că fac o pauză, dar am avut multe dezamăgiri în ultima perioadă și am zis să încerc să fac ceva aici, la Giurgiu, din ceea ce știu eu să fac, iar toată experiența mea să le-o ofer copiilor”, a declarat Ilie Stan la VOYO SPORT LIVE.

Ilie Stan vrea să formeze viitori fotbaliști

Școala de Fotbal „Ilie Stan” a fost anunțată în vara anului 2026, iar înscrierile au început pe 4 august. Proiectul se adresează copiilor cu vârste între 5 și 12 ani, indiferent de nivelul de experiență.

Fostul internațional român vrea să pună accent pe dezvoltarea tehnică a juniorilor și consideră că deprinderile de bază trebuie formate de la o vârstă fragedă.

„Trebuie să lucrăm. Noi am avut mulți jucători nativi cu o mecanică bună a lovirii mingii, dar trebuie puțin îmbunătățită această calitate, mai ales la copii. Le spun mereu că fotbalul este acum ca abecedarul: cu cât învățăm de la o vârstă mai mică, cu atât creștem mai rapid”, a mai spus antrenorul.

Ce l-ar putea convinge pe Ilie Stan să revină pe bancă

Ilie Stan nu a exclus definitiv o nouă experiență ca antrenor, însă a transmis că nu mai dorește să accepte un contract doar pentru a continua activitatea la nivel profesionist. O eventuală ofertă ar trebui să îi ofere condițiile pe care le consideră potrivite.

„Între timp, dacă se găsește ceva care să mă mulțumească și să nu mai merg doar de dragul de a merge, am zis să pun această școală pe picioare. Dacă este să iasă ceva, atunci rămân în continuare și mă ocup de școală”, a spus Ilie Stan.

De-a lungul carierei, Stan a pregătit numeroase echipe din România și din străinătate. La Steaua, în perioada 2011-2012, a dus formația în primăvara europeană a Europa League, iar la Victoria Brănești a contribuit la două promovări consecutive, din Liga 3 în Liga 2 și apoi în prima ligă.

Ca jucător, a cucerit șase titluri de campion al României cu Steaua și a făcut parte din echipa care a ajuns în finala Cupei Campionilor Europeni din 1989, pierdută în fața lui AC Milan.