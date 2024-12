FCSB a încheiat cu o victorie ultimul meci din 2024, 2-0 cu Poli Iași în deplasare, rezultat care a trimis echipa într-o vacanță liniștită, în condițiile în care campioana e la egalitate de puncte cu liderul Universitatea Cluj și calificată în play-off-ul optimilor Ligii Europa.

Singurul moment în care această atmosferă foarte bună din lotul FCSB-ului, creat de rezultatele excelente din acest sezon, a fost zguduită a fost, acum două săptămâni. Atunci, a apărut scandalul cu Siyabonga Ngezana. Fundașul sud-african a refuzat să facă deplasarea, la Constanța, alături de restul lotului, motivând că e accidentat, deși controalele medicale n-au relevat nimic!

Ulterior, FCSB a anunțat amendarea stoperului cu suma de 15.000 de euro, iar Gigi Becali a spus că, de fapt, Ngezana a refuzat să meargă, la Constanța, întrucât voia să stea, în weekend, cu iubita lui, la București! Acum, într-o intervenție la Fanatik, patronul FCSB-ului a dezvoltat acest subiect și a povestit că Ngezana i-a „furat“ iubita lui Nana Antwi! Acesta a fost în lotul FCSB-ului până la începutul lunii septembrie, după care a fost împrumutat la Hermannstadt, unde joacă și acum.

„Eu l-am iertat pe Ngezana. Știu și ce gagică are. I-am găsit gagica. Cică o are pe aia pe care a avut-o Nana (n.r. - Nana Antwi). E o fată căreia îi plac ăștia, care sunt mai puternici așa. E româncă. A fost gagica lui Nana. Nu știu nici eu așa, dar așa mi-au zis oamenii. E româncă. Tot dosarul am aflat. Păi, dacă nu faci așa, n-ai cum să reușești“, a povestit Gigi Becali, în stilul său caracteristic.