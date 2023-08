Revoltat de penalty-ul dictat pentru UTA în meciul cu FCSB (2-1) de centralul George Găman la recomandarea lui Szabolcs Kovacs, aflat în camera VAR, Gigi Becali îl suspectează pe centralul din Carei că, alături de fratele său mai cunoscut, Istvan, ar complota împotriva celor de la FCSB.

Gigi Becali spune că Răzvan Zamfir, acum oficial la CFR, i-a propus un blat în 2005

CFR Cluj și că și-ar fi cumpărat un apartament în Cluj-Napoca de la firma lui Nelu Varga, patronul formației din Gruia. La declarațiile oferite astăzi, Becali l-a acuzat pe Istvan Kovacs că ar fi un apropiat al celor de lași că și-ar fi cumpărat un apartament în Cluj-Napoca de la firma lui Nelu Varga, patronul formației din Gruia.

Mai mult, finanțatorul de la FCSB a povestit din nou și un episod din finalul sezonului 2004/2005, de dinaintea unui meci FC Brașov - Steaua 0-1. Becali susține că Răzvan Zamfir, atunci agent de jucători, acum oficial la CFR Cluj, i-a sugerat că ar fi bine să ofere o sumă de bani pentru a avea garantată victoria și, implicit, câștigarea titlului.

La momentul respectiv s-a scris că Răzvan Zamfir îi propusese lui Gigi Becali să îi rezolve victoria prin intermediul a trei jucători care jucau la FC Brașov și pe care îi reprezenta: Romeo Surdu, Laszlo Balint și Casian Miclăuș. Becali a refuzat, Steaua s-a impus cu 1-0 grație unui gol marcat de Dorinel Munteanu, iar cei trei jucători amintiți anterior s-au transferat în acea vară la CFR Cluj.

"Măi, Istvan, câtă prietenie aveți voi cu Zamfir? E ăla care a venit la mine acum vreo 15 ani la Marriott. Jucam cu Brașovul. Mi-a zis că rezolvă el. Ce rezolvi tu, mă? Că rezolvă el la Brașov și eram campioni. Mă, tu ești nebun? Tu îmi propui mie corupție, să fac mizerie, să fiu hoț? A zis: 'Băi, nea Gigi, de ce să riști?'. De ce să risc, mă? E fotbal. Eu hoț nu sunt și dacă nu sunt hoț nu fur nici la fotbal. Când a văzut asta, el a plecat.

Mi-a zis că are el 2-3 jucători și trebuia să dau 20.000. Eu dau și 200.000, dar nu vreau să fiu hoț. Nu era mult 20.000, dar nu sunt hoț. Cum să fac așa ceva? De ce să câștig dacă nu merit? Îți dau cuvântul meu de onoare.

Dintre toți, eu am fost cel mai corect pe vremea aia. Eu nu am acceptat hoția. Dacă acceptam hoția, mai aveam cel puțin încă cinci campionate. Două sigur, unul cu Buzăul, care era echipa mea, erau jucătorii Stelei acolo, dar nu m-am băgat, am zis să fie dreptate", a spus Gigi Becali, la Fanatik.

Gigi Becali: "Din informațiile mele, Istvan are apartament cumpărat în blocul de la firma lui Varga"

Becali este de părere că Szabolcs Kovacs, aflat în camera VAR, l-a influențat decisiv pe centralul George Găman pentru a acorda penalty în favoarea arădenilor.

Mai mult, omul de afaceri susține că Istvan Kovacs, arbitrul mai cunoscut din familie, care nu a fost implicat în partida de la Arad, locuiește într-un apartament din Cluj-Napoca cumpărat chiar de la firma lui Nelu Varga, patronul lui CFR Cluj, una dintre rivalele lui FCSB în lupta pentru titlu. Becali cere Federației Române de Fotbal să investigheze acest caz.

"La meciul de aseară trebuie comentat doar arbitrajul. L-au câștigat arbitrii. Nu atinge mâna și tu zici că e 11 metri. Nu vezi? S-a împins mâna, da, dar dacă mă lovești cu ceva în piept se duce și mâna din instinct. Chiar dacă a atins mâna, a atins întâi pieptul, o altă parte a corpului și nu e 11 metri. Cică a țipat ăla, Istvan (n.r - se referă la Szabolcs Kovacs, fratele lui Istvan Kovacs). Eu îl întreb pe Istvan dacă mai are ceva nepoți să mă țină toată viața în lovituri d-astea. De când sunt în fotbal, numai belele am avut cu Istvan. Arbitru mare a fost și este și acum, dar când mă arbitrează pe mine greșește, nu mai e mare. Acum mi l-a dat și pe fra-su. De unde l-a scos, bă, din căciulă? Mai are vreun nepot să-l facă arbitru, să fie toți ungurii la mine? Cum să mai iei campionate așa?

Ei, ungurii, au ceva cu mine. Ce au? Eu mă lupt cu CFR-ul. Ei stau la Cluj. Din informațiile mele, Istvan are apartament cumpărat în blocul de la firma lui Nelu Mureșan (n.r - se referă la Nelu Varga, patronul lui CFR Cluj). Trebuie văzut integritatea, Federația cu câți bani l-a luat. Cât e metrul pătrat? 1.800? Cu cât ți l-a dat ție?

N-ai cum! 11 metri și eliminare. Dacă dai 11 metri, cum să joc fotbal? Probabil nu le convenea dacă se duce FCSB prea mult și nu mai are public. Ce să mai vadă lumea fotbal dacă FCSB e detașată? Pe cine să vadă? Pe CFR și Rapid? Ăia de la Rapid n-au nevoie să vadă, se duc 3.000 în Giulești și gata, n-au nevoie la televizor. Dinamo mai are prin țară, dar săraca ce să facă ea? Mai se uită la Craiova, se duc la meci și atât. FCSB, atât! Dacă noi ne detașam, ei ce fac? Nu mai fac fotbal în România", a spus Gigi Becali, marți, la prânz.