Gigi Becali a spus tot, în direct! Ce a sesizat la meciul CFR-ului și dezvăluirea despre bugetul FCSB-ului

Patronul de la FCSB a vorbit luni dimineața despre șansele la titlu ale echipei lui Toni Petrea. Omul de afaceri susține că după ce a văzut jocul etalat de campioana CFR, în partida cu Rapid, 2-1, a realizat că titlul nu e imposibil.

"Da, am avut mari speranțe. După joc, la 1-1, au dat două goluri din două devieri. A fost ghinion. Important e că mi-am dat seama că se poate. Aseară m-am convins că putem să luăm campionatul, cred că v-ați dat seama și dumneavostră de ce.

La un moment dat, nu vreau să critic pe alții, am oprit deja investiția la academie, că făceau două terenuri. Până în vară, dacă nu ne calificăm în nicio competiție europeană, încep să tai din academie, din jucători. Eu v-am spus. Deja acum se apropie de 4-5 milioane de euro bugetul, mai am de luat vreo 3 milioane de euro de le Moruțan. Eu nu accept să bag bani la fotbal. Au trecut vremurile cu slava deșeartă că vreau să am glorie și să fiu faimos", a spus Becali, într-un dialog cu Mihai Mironică, moderatorul emisiunii Ora Exactă în Sport de la Pro X.

Becali a vorbit și despre relația cu suporterii care vor să conducă echipa roș-albaștră, pe modelul implementat la unele formațiile din Spania.

"Să dai banii tăi, e cea mai mare prostie. Pot să dea banii comunitățile locale, cum fac în Spania, că vor să facă fotbal. Dar eu sunt idiot să dau banii mei? Dacă se autosuține echipa, iar nu o țin. De ce să muncesc? Muncesc gratis? Dacă nu am perspectivă să câștig bani, activitatea asta nu mă interesează. Pe mine nu mă interesează fotbalul, nu m-a interesat niciodată fotbalul.

Și în condițiile în care noi am jucat slab, am avut două ocazii clare cu Mioveni, am avut două ocazii clare, dar am avut un jucător căruia i-a fost frică să dea gol. A fost Burlacu acolo", a mai spus Becali.