Gică Hagi a vorbit despre starea lui Ianis Hagi. În ce stadiu se află fiul său după accidentarea cruntă din ianuarie

Au trecut mai bine de opt luni de când Ianis Hagi s-a accidentat, iar fiul lui Gică Hagi pare că începe să își revină din ce în ce mai mult. Antrenorul lui Farul Constanța a vorbit despre starea lui Ianis, evidențiind faptul că începe să se reobișnuiască cu gazonul, însă nu știe o dată exactă a revenirii sale pe teren.

„E ultima perioadă care nici asta nu o să fie scurtă, e nevoie de timp. A intrat pe teren, începe să se obișnuiască cu efortul, puterea. Sperăm să revină cât mai repede.

Nu știu (n.r. dacă va juca anul acesta), nu sunt acolo, nu fac parte de acolo, medicii, stafful medical al lor, tot clubul, știu mai bine!”, au fost cuvintele lui Hagi la Digi Sport.

Ianis Hagi, declarații sfâșietoare despre suferințele de după accidentare

"Când ai o asemenea accidentare, niciodată nu este uşor. Câteodată stai singur, iar noaptea nu poţi să dormi. Sunt iubit, familia mi-a fost alături. M-au susţinut necondiţionat şi au înţeles de ce am nevoie pentru a mă recupera 100%. Sunt foarte mulţumit de cum a decurs recuperarea.

Viaţa e complicată. Tot ce s-a întâmplat în viaţa mea, de când m-am apucat de fotbal, a fost înconjurat de fotbal. E ca şi cum îi iei unui copil jucăria să nu pot să fac ce iubesc. Sunt momente unde te simţi singur.

Cele mai grele trei zile au fost între accidentare şi ziua în care doctorul mi-a zis exact ce am. Nu ştiam cât va dura recuperarea. A fost foarte grea perioada aia. Nu am avut niciodată sentimentul că voi renunţa. Nu mi-am pus o dată anume în cap când voi reveni. Drumul este foarte lung. Am decis, împreună cu cei de la club, să-mi împart recuperarea în mai multe stagii. Am încercat să o fac cât mai uşoară mental!", a declarat Ianis Hagi, potrivit as.ro.