Gica Craioveanu, injurat pe strada de suporterii olteni: "E grav! Nu m-am asteptat in viata mea."

Nu e liniste la olteni. Craioveanu a fost injurat pe strada, dupa ce casa si cofetariile lui Cartu au fost vandalizate.

Cartu si Craioveanu dau vina pe fanii echipei lui Mititelu pentru ca au de suferit la Craiova, unde au adus titlul acum 29 de ani.

"Daca am ajuns la Craiova sa nu ne respectam legendele, e grav. Eu am fost injurat la Craiova, nu m-am asteptat in viata mea!", a spus Gica Craioveanu.

Craiova lui Mititelu a promovat in liga a 2-a si vrea sa joace pe Oblemenco.

"Pentru mine Universitatea Craiova se afla in momentul de fata in Liga 2. Echipa la care am jucat cu 25.000 de oameni in tribuna este adevarata Craiova", a spus si Mircea Bornescu, fostul portar al oltenilor.