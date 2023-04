"Gheorghe Mustață a zis?" Ilie Dumitrescu s-a dezlănțuit în direct la TV. "Ba din contră!"

Ilie Dumitrescu, fosta extremă a Stelei și a naționalei, a ocupat o perioadă și funcția de antrenor al echipei finanțată de Gigi Becali, actuala FCSB, fostă Steaua. Actualul analist sportiv a renunțat de mult timp la antrenorat și a devenit unul dintre cei mai apreciați comentatori sportivi.

"Mister", component important al Generației de Aur, a fost prezent în ultimul timp la mai multe acțiuni organizate de cei de la CSA Steaua, club aflat în eșalonul secund, dar fără drept de promovare în Superliga. Cum simpatizanții celor de FCSB au declanșat mai multe atacuri spre legendele care au și antrenat la trupa lui Becali, și Ilie Dumitrescu a fost prins în vârtejul criticilor declanașat de fani sau câțiva oameni de fotbal.

Ilie Dumitrescu i-a dat replica lui Mustață: "Eu n-am nicio treabă cu Gigi!"

Lider al Peluzei Nord, Gheorghe Mustață l-a atacat recent pe Dumitrescu. Replica lui Ilie Dumitrescu a venit joi seara, la televiziunea Digi Sport.

"Gheorghe Mustață a zis? El spus un mare adevăr acolo, că m-am dus la Steaua și n-am luat niciun ban. Adică mi-am plătit eu benzina, telefoanele și tot. N-am luat niciun leu de la Gigi Becali, de la Steaua. Și se chema Steaua! Da. Îi mulțumesc că mi-a adresat această întrebare și mai vreau să-i transmit un mesaj lui Mustață: da, se chema Steaua și n-am luat niciun ban de la Steaua. Se chema Steaua!

Acum cum se cheamă echipa asta? Eu n-am nicio treabă cu Gigi. N-am fost prieten cu el, dar l-am respectat, iar Gigi mă respectă pentru că nu sunt cumpărat, nu sunt vândut și că sunt drept și privesc lumea în ochi, cum te privesc pe tine acum. N-am luat niciun cent de la el!", a ripostat Dumitrescu, la televiziunea mai sus menționată.

Pe 11 august 2010, Ilie Dumitrescu a fost numit în funcția de antrenor principal la Steaua, actuala FCSB. A debutat cu o victorie, echipa câștigând cu 2-1 meciul cu Victoria Brănești din campionat.

A urmat apoi calificarea în grupele Ligii Europa, la lovituri de departajare în deplasare în fața echipei Grasshopper Zurich, dar la finele timpului regulamentar și al prelungirilor, Steaua fusese învinsă cu 1-0.

A fost primul dintr-o serie de cinci meciuri consecutive fără victorie, la capătul cărora și-a anunțat demisia.

A rezistat la Steaua doar 40 de zile, decizia fiindu-i influențată de galeria stelistă care i-a cerut să demisioneze.

Ilie Dumitrescu: "N-am luat bani, ba din contră! Mai aveam să-mi plătesc masa și camera la hotel!"

"Am plecat când eram pe primul loc. Minutul 60, 1-1 și au început să-mi strige demisia, dar în continuare nu am vorbit deloc urât de FCSB și am fost corect și imparțial. Așa au crezut ei de cuviință (n.r - suporterii). La acel meci era fetița mea în spatele băncii și am văzut-o plângând.

Pentru mine nu mai conta absolut nimic. Dorința mea a fost să antrenez Steaua și mi s-a îndeplinit. N-am luat bani, ba din contră, am cheltuit în perioada aia bani. Mai aveam să-mi plătesc masa și camerele la hotel. Alea au fost plătite. Aia a fost poziția fanilor, dar o respect. Până nu s-a dat o decizie definitivă și irevocabilă, toată lumea îi spunea Steaua. Acum e FCSB, iar Steaua e cea care joacă în Liga 2.



Suporterilor nu le poți schimba... toți cei care vin la FCSB merg pe principiul că FCSB a continuat activitatea în Liga 1 a clubului Steaua. Și este o dreptate, n-avem cum s-o negăm. Coeficientul și tot... au continuat și au mers în cupele europene cu coeficientul Stelei. Pe plan sportiv n-ai cum să spui asta. D-aia foarte mulți suporteri sunt la FCSB, pentru că se identifică cu Steaua din trecut și d-aia strigă Steaua. Că un tribunal a dat o decizie finală, că nu se numește Steaua și alta e Steaua, noi n-avem cum să schimbăm. Dar suporterii care merg la FCSB, ei merg în continuare cu zona aia, că au continuat. Asta e o realitate. De ce nu spun altceva acum? Asta îi spun ăluia care a dat declarație, lui Mustață. Eu nu mă schimb", a mai adăugat Ilie Dumitrescu.

Ce a declarat Mustață despre Ilie Dumitrescu

La ultimul meci al celor de la CSA Steaua în Ghencea, mai mulți foști mari jucători ai clubului au urmărit partida cu Poli Iași de la Tribuna I, împreună.

„Noi îi vom respecta mereu pe acești oameni și nu o să ne vedeți vreodată că îi vom înjura. Nu e rău că se întâlnesc între ei, e chiar foarte bine și sunt liberi să meargă la ce meciuri doresc dânșii. Însă, e treaba lor că ei aleg să se ducă la meciuri unde asistența e cum e, adică stadionul gol, nu e problema noastră. E treaba lor cum, dar și cu cine își asociază imaginea.

Însă, unii au rămas totuși corecți, mă refer la un Miodrag Belodedici sau Helmuth Duckadam, iar alții au început să declare ceea ce tot declară în ultima perioadă. Aici mă refer chiar și la Ilie Dumitrescu, iar noi vrem să îl întrebăm ceva: „Mister, așa cum ți se place să ți se spună, la ce echipă ai antrenat tu? La asta a lui Chipirliu? Ai văzut cu ce Steaua a zis băiatul că a crescut de mic copil, nu? Ai uitat ce ne-ai spus nouă la suporteri în Ghencea atunci când ai semnat cu Steaua? Apropo, cu ce echipă ai semnat atunci? Ne-ai zis că ai venit să antrenezi fără bani la Steaua, nu? Ne-ai zis numele Steaua sau nu?

Când ne-am întâlnit în sala aia din spate în Ghencea ce ne-ai spus tu nouă? Vă urmărim și noi pe voi la televizor și chiar unii dintre voi ați început să ne dezamăgiți crunt de tot. Mulți oameni mă roagă să îți adresez întrebarea asta: ce echipă ai antrenat tu? Era Steaua sau era echipa asta lui Chipirliu? Însă, Mister, așa cum îi tot place să i se spună, are reacția asta față de noi deoarece el s-a certat cu Gigi Becali. Iar cam toți care se ceartă cu Gigi Becali ne zic nouă acum FCSB și uită pe la ce echipă au lucrat și unde au antrenat”, a spus Mustață, potrivit ProSport.