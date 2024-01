Fotbalistul propus la FCSB va juca la o echipă din Portugalia: „Ne-am înțeles! În trei zile semnăm”

Valeriu Iftime a dezvăuit că a ajuns la un acord cu un club din liga secundă portugheză pentru transferul fotbalistului Junior Pius (28 de ani).

Contractul lui Pius cu FC Botoșani expiră la vară și pentru a nu-l pierde gratis, Iftime a hotărât să-l vândă pe o sumă modică în Portugalia.

„Am tot discutat cu Pius în ultimele zile, iar el ne-a spus clar că își dorește să plece de la FC Botoșani. Am stat și am analizat mai bine situația lui și am ajuns la concluzia că dragoste cu forța nu se poate. Iar dacă eu nu îi dau drumul acum, atunci îl voi pierde gratis la vară. El se află în ultimele șase luni de contract cu FC Botoșani.

Ne-am înțeles cu o formație din Liga 2 din Portugalia. Am luat legătura acolo, iar acum așteptăm și oferta scrisă. Suma nu e mare, dar e mai bună decât nimic la vară. El a avut și o ofertă din Belgia. În două-trei zile cred că vom semna actele cu echipa din Portugalia”, a spus Valeriu Iftime, potrivit Prosport.

Junior Pius, jucătorul lui FC Botoșani din martie 2023

La sosirea în România, Valeriu Iftime a spus despre fotbalistul nigerian că este mai inteligent decât Joyskim Dawa (pe care îl cedase la FCSB pentru suma de 350.000 de euro) și se arăta deschis să negocieze o cedare a lui Pius către „roș-albaștri” după ce acesta va fi petrecut cel puțin șase luni la gruparea moldavă.

„Am doi fundași buni, dar trebuie să-i creștem până la vară. Mă refer la Mutombo și Junior Pius. O să-i vedeți. Cred că Junior Pius e un pic mai fotbalist sau mai deștept decât Dawa. Știe ceva mai mult fotbal și au cam aceeași vârstă.

Din vară, discutăm. Eu le dau drumul jucătorilor, dacă am oferte bune. Eu le fac doi ani de contract la mine. În primele 6 luni se obișnuiesc cu România, în următoarele 6 luni joacă, iar dacă în următoarele 6 nu i-am vândut, i-am pierdut”, a spus Valeriu Iftime, la Digisport.

În acest sezon, Junior Pius a strâns 17 meciuri în tricoul lui FC Botoșani în Superliga (ocupanta ultimului loc în clasament), oferind o pasă de gol.