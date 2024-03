Fostul premier Nicolae Ciucă aruncă bomba! Ionuț Lupescu, propunerea PNL pentru Primăria Capitalei

Nicolae Ciucă, fostul premier al României, a anunțat că în urma discuțiilor din interiorul partidului s-a hotărât ca Ionuț Lupescu să fie una dintre propunerile PNL pentru Primăria Capitalei, decizia finală urmând să fie luată în urma unui sondaj de opinie făcut în rândul bucureștenilor.

Fostul prim-ministru este de părere că CV-ul lui Lupescu îl recomandă pe fostul mare internațional pentru funcația de primar al Capitalei.

Lupescu ar putea ajunge la primăria Capitalei

„Ne-am uitat și am căutat să vedem acei oameni care au în spate un background, inclusiv managerial. Ionuț Lupescu a făcut parte din staff-ul UEFA, a gestionat un buget de 5,5 miliarde pe an și a făcut-o foarte bine. Bucureștiul nu are atâția bani!

Eu consider că este foarte bun pentru a fi testat și sondat în acest moment. Vedem ce zic bucureștenii”, a transmis Nicolae Ciucă, potrivit Digi24.

Ionuț Lupescu a ocupat funcția de șef al Comisiei Tehnice a UEFA din 2012 până în 2018. A renunțat la această poziție pentru a candida la președinția Federației Române de Fotbal în aprilie 2018, însă a pierdut în fața lui Răzvan Burleanu.

Meritele sale în fotbal au fost recunoscute în martie 2008, când a fost decorat cu Ordinul „Meritul Sportiv” clasa a III-a. Distincția i-a fost acordată pentru rezultatele obținute în preliminariile Campionatului European și pentru calificarea echipei naționale la turneul final.

De reținut că Ionuț Lupescu este fiul lui Nicolae Lupescu, un alt fotbalist român de renume.