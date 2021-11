Florin Tene dezvăluie cine sunt cei doi magicieni români care l-au impresionat: "Îmi tremurau picioarele când îl vedeam"

Florin Tene, în prezent antrenor de portari la Universitatea Craiova, a oferit un interviu amplu pentru site-ul echipei lui Mihai Rotaru.

Colaborator vechi al lui Laurențiu Reghecampf, fostul mare portar de la Dinamo, Rapid și Steaua a crescut generații de golakeeperi, printre care Ciprian Tătărușanu, Costel Pantilimon, Silviu Lung Jr sau Florin Niță.

În prezent lucrează la Universitatea cu Mirko Pigliacelli, David Lazar și Denis Rusu. În materialul prezentat miercuri de clubul craiovean, Florin Tene, component al României la Campionatul European din 1996, povestește două experiențe pe care le-a avut cu doi dintre cei mai valoroși fotbaliști români all-time: Ilie Balaci și Gică Hagi.

Florin Tene, despre Balaci și Hagi

Pe Balaci l-a prins la Dinamo, în timp ce contra "Regelui" a jucat și într-o partidă care i-a rămas în minte din campionatul Turciei, Galatasaray - Karabukspor. Tene evolua la Karabuk, Hagi făcea minuni pentru Cim Bom.

„Pe Ilie Balaci am avut bucuria şi onoarea să-l prind în ultimul an înainte de a se retrage. Eu eram al treilea portar la Dinamo. Era un artist al balonului, dar l-am cunoscut şi ca om şi chestia asta pe mine m-a dat pe spate, fiindcă am văzut ce fel de om era, ce caracter avea. M-a ajutat foarte mult, el ajuta foarte mult tinerii în general.

L-au pus apoi la echipa de tineret a lui Dinamo şi acolo am mai colaborat foarte bine o jumătate de an. Pe Hagi când îl vedeam, îmi tremurau picioarele, ştiam ce poate să facă, că trage la poartă, era printre cei mai buni din Europa.

Când eram în Turcia, la Karabukspor, obişnuiam să ies în afara porţii, jucam un fel de libero, dar era să-mi dea gol de la jumătatea terenului. A şi ţipat la mine, zicea: „Unde ieşi!?”.

Doi ani de zile n-am mai ieşit de pe linia porţii”, a povestit Florin Tene, pe pagina de Facebook a Universității Craiova.

Meciul despre care vorbește Tene s-a terminat 3-0 pentru Galatasaray, cu un hatrick reușit de atacantul turc Hakan Sukur.