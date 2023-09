FCU, ofertă pe masă de la un club din campionatul Spaniei! Cât speră Mititelu jr. să obțină pe jucător

Sekou Sidibe s-a aflat pe lista celor de la Deportivo Alaves din La Liga, însă mutarea a picat după ce părțile nu au reușit să ajungă la un acord în ceea ce privește suma de transfer, ceea ce a dus la respingerea ofertei.

Mititelu jr. a lăudat calitățile lui Sekou Sidibe, numindu-l „cel mai bun tânăr stranier din campionatul nostru” și subliniind cariera sa de succes în Olanda la PSV Eindhoven, unde a debutat în Eredivisie la doar 18 ani.

Patronul lui FCU a sugerat că, dacă Sidibe va avea un sezon bun în acest an, transferul său în următoarea perioadă de transferuri de vară ar putea atrage cel puțin 3-4 milioane de euro, făcându-l unul dintre cei mai valoroși jucători tineri din campionatul românesc.

„Deportivo Alaves a întrebat și a avut un interes mare pentru Sidibe. Nu ne-am înțeles la preț… Iar din punctul meu de vdere, Sidibe este cel mai bun tânăr stranier din campionatul nostru, un jucător care a făcut școala olandeză la PSV Eindhoven.

A și debutat în Eredivisie la 18 ani și eu zic că dacă are un sezon bun anul acesta se va vinde pe bani grei vara următoare. Cel puțin 3-4 milioane de euro”, a mai spus patronul clubului din Bănie, potrivit Fanatik.

FCU nu mai vinde jucători

Nu mai pleacă jucători de la FCU Craiova în această vară, susține Mititelu: „Puțin probabil (n.r. - să mai plece vreun jucător de la FCU Craiova). Noi am tot negociat pentru diverși jucători în această perioadă de mercato, însă nu am fost de acord cu ofertele primite și am luat decizia ca, tot răul spre bine, să păstrăm lotul puternic… Suntem mult mai puternici pentru îndeplinirea obiectivului.

Este foarte puțin probabil să mai plece vreun jucător în aceste trei zile, mai ales că mai sunt foarte puține țări de prin lumea arabă unde se mai pot face transferuri”, a spus Mititelu jr.