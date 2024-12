FCSB a ridicat ștacheta mult de tot, în acest sezon 2024-2025, în care a reușit să facă față pe două fronturi, în campionat și în Liga Europa. Această situație a devenit acum o sabie cu două tăișuri. Fiindcă, imediat după remiza cu Farul (1-1), un rezultat sub așteptări, echipa bucureșteană a devenit ținta criticilor.

Cel mai vehement a fost chiar patronul Gigi Becali, care a făcut turul emisiunilor și a și explicat de ce Bîrligea și compania merită să fie „luați la șuturi“ acum. Dar latifundiarul din Pipera n-a fost nicidecum singurul care a criticat atitudinea jucătorilor, duminică. La fel au vorbit și Basarab Panduru și Marius Baciu în studioul Prima Sport.

„Nu cred că am văzut alt meci, pentru toţi a fost puţin bizar. FCSB intră bine, are o grămada de ocazii, conduce cu 1-0 după care, pe final, Farul are ocazii mari. Iar la pauza de frică, desi n-are de ce să-i fie frică FCSB-ului, face ce a mai făcut şi în alte meciuri: <<1-0 e bun şi nu ne mai dau ăştia nouă gol>>. Dar uite că primesc gol“, a spus Panduru.

La fel a vorbit și fostul fundaș al roș-albaștrilor: „Echipa FCSB-ului mi s-a părut sigură de victoria asta şi au călcat frâna! A zis bine Pandi (n.r. – Basarab Panduru). Farul s-a întors incredibil de la vestiar... zici ca ei erau FCSB, şi invers. Nu mi-a placut deloc atitudinea celor de la FCSB“.