“Ridică-te și pasează”, îi spune Nana Falemi unui junior trântit pe gazon după ce a fost tamponat de alți doi copii în lupta pentru balon. Se ridică, poate frustrat că i-a fost furată mingea de sub privire, dar chiar și așa, cu ochii mari și crampoanele murdare, sprintează spre adversarul direct și revine în posesie.

Cu zâmbete și urlete, dar și lacrimi și suspine. Așa decurge un antrenament la FC Nana Juniors în plină după-amiază și în prima zi în care Bucureștiul admiră 25 de grade în primăvara târzie a lui 2024.

Nana Falemi s-a retras în urmă cu mai bine de 13 ani, dar nu și-a putut agăța prea mult timp ghetele în cui, căci le încalță de fiecare dată când își antreneaza elevii. Cu o carismă delicată și tehnici pe care le-a învățat de-a lungul anilor în care a purtat pe tricou emblema Stelei (actuala FCSB), Fale îi dirijează pe copii cu speranța că poate unul va ajunge la fel ca el, un colos în centrul defensivei, care și-a trecut în CV cinci prezențe la naționala Camerunului.

FC Nana Juniors nu este un proiect care a apărut peste noapte. Fostul jucător l-a demarat în urmă cu șase ani și se bucură acum de opt grupe de juniori care zburdă agitați când îl văd și îi strigă zgomotos numele: “Fale, Fale! Salut” sau “Fale, Fale! M-am lovit la picior”.

INTERVIU | Nana Falemi, despre FC Nana Juniors: ”Oferim burse pentru juniorii talentați”

Salut, Fale! Povestește-mi, te rog, cum a început totul.

Salut! Eu vin din fotbal. E o urmare firească să rămân în fotbal după ce am terminat ultimul contract profesionist. Am vrut să dau mai departe cunoștințele mele. Unii se fac impresari, alții antrenori, oficiali, iar eu am venit la munca tehnică și administrativă și am făcut o școală de fotbal.

Super! Când ai demarat acest proiect?

FC Nana Juniors e în al șaselea an acum și mergem tare înainte.

Îți seamănă vreun junior?

Sunt câțiva copii buni, să știi. Era un scoțian care se apropia la modelul de fotbalist care-mi place mie, dar a plecat cu părinții, s-a întors acasă. Mijlocaș central, făcea ambele faze, foarte rău, agresiv, box-to-box. Luis Johnson îl cheamă.

Ești mulțumit de ce ai creat aici până acum?

E important pentru noi să le creăm mediul în care să crească bine, să le cultivăm pasiunea pentru sport și mai departe este voința lor, despre cât de sus vor să ajungă. Dar, da! Sunt mulțumit și mergem înainte, că mai trebuie. Întotdeauna e loc de mai bine și creștem ușor, ușor.

Există vreun sistem competițional?

Grupele noastre sunt înscrie în campionat. 2012 este combinat cu 2013, apoi 2014, 2015, 2016, iar de la anul și 2017. Suntem înscriși în campionatul municipal de fotbal. Așa cum joacă seniorii în weekend, evoluăm și noi, dar dimineața. Trebuie să mai creștem să jucăm și noi seara, la nocturnă!

Care este obiectivul tău cu FC Nana Juniors?

Obiectivul meu e să influențez cât mai mulți copii și să creez fotbaliști pentru Liga 1. Ceilalți, care nu ajung în Liga 1, să aibă o experiență de viață sănătoasă, să crească sănătos. Să-și atingă potențialul maxim cât stau la noi sau să fie aproape de potențialul lor maxim și să le oferim experiențe frumoase. Unii vin la fotbal doi, trei ani. Dar în ăștia doi-trei ani noi să le oferim o experiență bună.

Îi duci și la meciuri?

Da. Am văzut împreună toate meciurile din preliminariile EURO 2024, am urmărit meciul cu Irlanda de Nord. I-am dus la meciuri de baschet, de handbal, la munte, la mare în cantonament. Peste tot! Am fost și la cinematograf, și la televiziuni.

Cum se simt când îi scoți în oraș?

Vedete (n.r. râde)! I-am dus la mall ei erau vedetele, nu King Kong sau Godzilla.

Câte grupe sunt?

Avem opt grupe. Le creștem ușor, ușor. Acum ne pregătim să primim noi copii. Avem selecții, de la 2012, până la 2018. Oferim câte trei burse la fiecare dintre aceste grupe. Copiii talentați beneficiază de antrenamente gratuite, de echipamente. Vreau să mai aduc și câțiva antrenori cu experiență în spate. Ne pregătim pentru taberele de vară, pentru FC Nana Juniors Sports Camp. Nu doar pentru copiii de la noi, ci și pentru alți copii. Să se bucure de activități sportive o săptămână. Fotbal și alte experiențe sportive.

Poți să-mi mai spui despre burse?

Sigur. Copiii trebuie să ia legătura cu noi, avem un site, www.fcnanajuniors.ro. Noi îi chemăm la antrenamente și vor sta o săptămâna sau două la antrenamente și în perioada asta vor fi evaluați. Cei care au nivelul pe care noi îl considerăm bun să primească bursă atunci se vor antrena gratuit la noi.

Câți copii beneficiază acum de burse?

Acum nu avem copii cu burse, dar avem copii cu bursă parțială, în funcție de condițiile sociale și de mediile în care vin. Am avut câțiva copii cu bursă întreagă care nu au plătit deloc, ani de zile.

Fale, ce mesaj vrei să le transmiți copiilor?

Să facă sport. Îi face sănătoși. Sportul dezvoltă încrederea de sine, îi învață să muncească și prin sport învață să crească sănătos. Despre asta e vorba. Să asculte de antrenorii lor și de părinți!