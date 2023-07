FCSB - Dinamo, în Ghencea!? Reacția lui Gigi Becali 

Omul de afaceri din fruntea echipei care a terminat sezonul trecut pe locul 2 în Superliga a tras speranțe că premierul Marcel Ciolacu îl va ajuta să-și atingă obiectivul. Mereu optimist, latifundiarul a tot dat asigurări că FCSB va putea juca pe arena construită cu 100 milioane de euro și ținta sa pare că e aproape realizată.

Potrivit digisport care citează Digi 24, derby-ul FCSB - Dinamo din Superliga, programat în etapa a doua, pe 22 iulie, de la 21:30, se va desfășura pe moderna arenă pe care evoluează de regulă echipa Armatei, CSA Steaua, din Liga 2, formație fără drept de promovare.

Sursa mai sus menționată scrie că documentul care le va permite celor de la FCSB să închirieze arena a fost deja semnat de Angel Tîlvăr, ministrul Apărării.

Oamenii din MApN și din club au reușit să-l țină departe pe Becali de stadion, dar în cele din urmă se pare că FCSB va juca în Ghencea.

"Ciolacu este de felicitat, pentru că a avut bărbăție și a pus piciorul în prag. El merită felicitările! Mă așteptam că se va rezolva, pentru că a fost o anomalie ceea ce s-a întâmplat”, a declarat Gigi Becali, pentru ProSport.

În urmă cu șapte zile, Becali a spus că e sigur de faptul că FCSB va fi lăsată să evolueze în Ghencea, pe stadionul „Steaua”. Știind conflictele dintre clubul lui Becali și cei de la CSA Steaua, acest lucru ar părea imposibil, dar pare că se apropie acum momentul așteptat de fanii „roș-albaștrilor”.

„Băi, eu cred că vom juca acolo. De ce? Au tot făcut figuri, dar, ce am înțeles, eu nu am vorbit cu ăsta, cu Ciolacu, dar eu acum o să-i dau un telefon. Și ce am înțeles eu, că am și eu relații.

Ciolacu le-a dat ordin spunând 'i-am promis lui Becali că are obligația ca Steaua, așa a zis el, Steaua, să joace pe Ghencea!' Deci, sută la sută o să jucăm pe Ghencea. Cică lor le e frică de Talpan. Vă dați seama în ce țară trăim? Să-ți fie frică de Talpan? Cât e Ciolacu ministru, nu-mi fac griji. E om serios și se ține de cuvânt”, le-a comunicat Gigi Becali reprezentanților mass-media.