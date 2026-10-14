Chirilă a preluat-o pe CS Dinamo la începutul lunii iulie. În noul sezon al eșalonului secund, ”câinii” au bifat o singură victorie, un egal și șapte înfrângeri și se situează pe locul 21 în clasament cu patru puncte.

Ce se întâmplă cu Ionuț Chirilă, după ce a înregistrat înfrângeri peste înfrângeri la CS Dinamo

Ionuț Lupescu, președintele lui CS Dinamo, spune însă că echipa merge în direcția bună, în ciuda rezultatelor negative. ”Câinii” mizează pe promovarea talentelor, iar Chirilă este recunoscut pentru câțiva jucători pe care i-a șlefuit, cum ar fi Florentin Petre, Mitea, Marica sau Raț.

”Dacă ne uităm pe clasament, lucrurile nu par roz. Dar, pe de altă parte, știți foarte bine că noi am început un alt proiect acum două luni jumătate. Dar eu cred că mergem în direcția bună, se vede că băieții au pus ceva pe ei.

Dar v-am spus, voi trage o linie după șase luni de zile, vom vedea și pregătirea de iarnă, dar eu sunt optimist, pentru că toți copiii sunt talentați, numai că au nevoie de o complexitate mai bună și asta le oferă Liga a 2-a.

Eu cred că suntem pe un drum bun”, a spus Ionuț Lupescu, potrivit DigiSport.

Pentru CS Dinamo urmează meciul cu Ștefănești de sâmbătă, 17 octombrie, care va avea loc de la ora 11:00 pe stadionul ”Dumitru Mătărau” din Ștefăneștii de Jos și care va conta pentru etapa #10 din eșalonul secund.

Ce salariu ar avea Ionuț Chirilă la CS Dinamo

Instalat în luna iunie pe banca tehnică, antrenorul a avut la dispoziție foarte puțin jucători. Motivul? Decizia de rămânere în Liga 2 a fost anunțată târziu, astfel că fotbaliștii și-au găsit, între timp, alte angajamente. De la momentul revenirii, Ionuț Chirilă a folosit foarte mulți jucători tineri.

Potrivit TRUmedia, CS Dinamo îi oferă o remunerație lunară de 7.000 de euro.

Perspectivele sunt totuși îmbucurătoare, obiectivele clubului fiind menținerea în eșalonul secund, dar și promovarea ”grădiniței”, așa cum îi numește Chirilă pe tinerii jucători.