Fans Cup 2019! Mai multe echipe, mai mult spectacol

Reteta am testat-o in ultimii doi ani, doar ca acum vom fi si mai multi.

Toata Romania vede Romania! Norvegia - Romania, vineri, 7 iunie, 21:45, in direct la PRO TV! Malta - Romania, luni, 10 iunie, 21:45, in direct la PRO TV!

Fanii preiau controlul si dupa ani si ani in care au fost doar in tribuna, acum ei sunt pe teren si apara cu mandrie culorile iubite. Steagurile pe gard, fularele deasupra capului, vocile la volum maxim. Berea e deja la rece, o bere personalizata pentru toti cei care vin la a treia editie Fans Cup. Continuam povestea, sambata, pe terenurile din Complexul Sportiv Studentesc Tei, in Bucuresti.





Citeste mai multe pe ionalexandru.ro