La 75 de ani de înființarea clubului Steaua București, oficialii de la CSA au organizat un meci demonstrativ de old boys între legendele roș-albaștrilor și legendele echipei naționale. La acest eveniment a fost invitat și Valeriu Răchită (52 ani), ceea ce i-a enervat teribil pe fanii Petrolului.

Ploieștenii i-au reproșat fostului fundaș central că a dat curs invitației de la CSA Steaua și l-au bombardat inclusiv pe primarul orașului cu mesajele de nemulțumire.

Vivi Răchită: „Voi rămâne petrolist toată viața!”

„Mi-am luat de la suporterii Petrolului niște vorbe de ocară, niște dezaxați. Dacă eu am fost jucător la Steaua 7 ani și m-au chemat la un meci aniversar, ce trebuia? Să nu mă duc? Păi, voi ăștia de la Petrolul, care sunteți acum, nu m-ați chemat la sărbătoarea de promovare. La sărbătoarea din Liga 1 Răchită nu a fost chemat, deși am făcut istorie și spun la toată lumea că sunt petrolist și voi rămâne petrolist toată viața. Dar pentru că am mers la meci de old boys Legendele Stelei cu Legendele Naționalei am făcut făcut fără caracter.

A primit domn primar un mesaj pe telefon: 'Răchită să se ducă pe câmpii cu Steaua lui!'. Îți dai seama ce idioți?”, a declarat Vivi Răchită la Ora Exactă în Sport, la PRO Arena.