"Exclus!" Mihai Stoica trece peste cuvântul lui Gigi Becali, după ce patronul a spus că va trimite un puști pe teren în play-off

Potrivit patronului FCSB, locul lui Tavi Popescu va fi luat de un puști de 16 de la Academie, însă a fost contrazis la scurt timp de Mihai Stoica, managerul general de la FCSB.

MM consideră că în ciuda evoluțiilor fluctuante, Tavi Popescu poate ajuta echipa în play-off, așa cum a făcut-o în mai multe rânduri în acest sezon.

„E exclus ca în play-off să începem cu un puști. Radaslavescu nu va fi apt. Octavian Popescu sau Pandele sunt opțiunile. Eu nu pot să șterg ce s-a întâmplat la meciul cu Botoșani de acum două săptămâni, Tavi a fost unul dintre cei mai buni de pe teren. Impecabil!

La Voluntari și Cluj nu s-a numărat printre remarcați, a adevărat. Nu cred că poate vreun jucător să spună că s-a remarcat la meciul cu Rapid”, a declarat Mihai Stoica, conform Orangesport.

Ce a spus Gigi Becali despre Tavi Popescu

Gigi Becali s-a săturat să aștepte după Tavi Popescu și a anunțat că-l va scoate din echipă.

"Nu am avut niciun jucător pe teren. Nu am avut nimic. Nu pot spune de vreunul ceva. Coman le-a luat pe toate să tragă echipa după el. A început ca pe vremuri, să dribleze el tot. Olaru, căpitanul echipei, zero. Pe Tavi îl scot, îl bag pe unu’ de 16 ani!", a spus Gigi Becali, la Primasport.

În acest sezon, Tavi Popescu, internațional de tineret, a evoluat în 30 de partide pentru cei de la FCSB, reușind să înscrie de trei ori și să ofere trei pase decisive.

La finalul sezonului regulat, FCSB ocupă prima poziție în clasamentul Superilgii, cu 64 de puncte, nouă mai multe decât ocupanta locului secund, Rapid.