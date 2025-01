În amicalul cu Hamburg, Olaru s-a accidentat la umăr și a avut nevoie de o intervenție chirurgicală, iar recuperarea va dura aproximativ cinci luni.

În această iarnă, până la accidentarea suferită, s-a vorbit intens despre un transfer al mijlocașului, însă situația s-a schimbat după ce a apărut problema medicală.

Darius Olaru, așteptat în Arabia Saudită

Giovanni Becali a dezvăluit că Fatih Termim este interesat de serviciile căpitanului de la FCSB și ar putea exista discuții la vară, dacă antrenorul mai rămâne pe banca tehnică de la Al Shabab.

"(n.r. accidentarea lui Olaru) Este o mare, mare lovitură. Ce lovitură mare! Uite, tocmai azi am vorbit cu Fatih Terim, el e la Al Shabab şi a pierdut ieri meciul cu Al Ittihad. Este pe locul 5-6 în Arabia Saudită, dacă rămâne acolo este jucătorul care îl interesează.

Este un antrenor care iubeşte România, iubeşte jucătorii români. Este prietenul meu. Vom vedea. Altfel sună. Ai un protector, un antrenor care te vrea. O să vedem. Cred că discutăm doar din vară.

Depinde şi de Terim. Are contract până pe 30 iunie, dar cred că îl va prelungi pe un an sau doi. Al Shabab are un proiect cu el", a declarat impresarul, potrivit Fanatik.