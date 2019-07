Echipa feminina a Romaniei a batut tot la Homeless World Cup | FOTO

Campionatul Mondial de Fotbal de Strada se desfasoara in Bute Park din Cardiff (Tara Galilor), in perioada 27 iulie - 3 august 2019.

In meciurile desfasurate pana acum la Cardiff, echipa feminina a Romaniei a invins Belgia (8-1), Suedia (12-1) si Olanda (7-1), iar astazi va mai intalni Ungaria (15.30) si India (17.40). Delegatia tarii noastre este condusa de Mihai Rosus, cel care recruteaza, antreneaza si organizeaza din 2008 nationala Romaniei de Fotbal de Strada. Diana Stroia, consulul onorific al Romaniei din Tara Galilor, a fost singurul reprezentant al statului roman care s-a implicat efectiv in acest proiect international, pentru a sustine echipa nationala a Romaniei.

Participantii la Homeless World Cup trebuie sa aiba cel putin 16 ani, sa nu fi participat la o editie trecuta a HWC si sa indeplineasca unul dintre urmatoarele 4 criterii: sa fi fost persoane fara adapost la un moment dat in ultimul an, in conformitate cu definitia nationala data persoanelor fara adapost; sa isi castige traiul ca vanzatori stradali; sa fie solicitanti de azil care nu beneficiaza de statutul de azil in prezent sau care au fost solicitanti de azil in trecut, insa au obtinut statutul de rezident; sa fie persoane aflate in prezent in programe de reabilitare pentru dependentii de droguri si alcool, care au fost fara adapost la un moment dat in ultimii doi ani. Fiecare tara poate trimite o echipa de barbati / mixta si una de femei. Transportul este asigurat de partenerii nationali ai echipei, in timp ce Homeless World Cup Foundation asigura cazarea si masa pe durata turneului. Lotul este format din 8 jucatori - 1 portar, 3 jucatori de camp si 4 rezerve.