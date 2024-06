"E foarte bun!" Noul atacant al FCSB-ului, lăudat de un fost antrenor

Musi a reușit să se impună ca titular la "găzari", contribuind semnificativ la parcursul echipei în Superliga.

Laszlo Balint, antrenorul Petroluui pe final de sezon, este convins de potențialul lui Musi și crede că acesta se va integra rapid la FCSB. "Foarte bun și într-un progres evident", a spus Balint, potrivit Prosport, adăugând: "Eu cred că se va impune la FCSB."

Musi a evoluat în 39 de meciuri pentru Petrolul în acest sezon, marcând 5 goluri și oferind 4 pase decisive. A jucat ca extremă dreaptă și extremă stângă, demonstrând versatilitate și adaptabilitate.

"Un copil muncitor, un copil extraordinar de receptiv la tot ce i se transmitea în ceea ce privește noțiunile tactice și randamentul lui. pentru că are calitățile necesare, are disponibilitate de a munci și a învăța, pentru că, e clar, e un jucător tânăr și mai are multe de învățat, însă mă bucur că are posibilitatea să simtă ce înseamnă competițiile europene, să joace la echipa campioană. E clar că mai are de lucrat la aspectele defensive, fiind un jucător cu profil pur ofensiv", a mai spsu Laszlo Balint.

Musi poate evolua în preliminariile Champions League

Musi va avea șansa de a evolua și în competițiile europene cu FCSB. Echipa campioană a României va participa în preliminariile UEFA Champions League, unde are șanse mari să obțină sume importante de bani.

Programul din preliminariile Champions League: