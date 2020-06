"Doar Cupa ne-a mai ramas!" Ovidiu Popescu, realist la finalul partidei de la Giurgiu! "De 4 ani, in repriza secunda avem probleme!" 

Marcatorul primului gol al lui FCSB in meciul cu Astra a comentat situatia in care a ajuns echipa.

Ovidiu Popescu a fost realist si a punctat ca singura speranta a echipei se indreapta spre Cupa Romaniei.

"Este o infrangere foarte urata, speram sa luam Cupa, doar ea ne-a mai ramas. De 4 ani, de cand sunt eu aici, de fiecare data cand am inceput repriza a doua, am avut probleme. Speram sa ne revenim. Oricum, se vede ca suntem pe drumul cel bun, avem un joc bun, pacat ca nu avem rezultatele care trebuie in campionat si nu suntem unde trebuie in clasament.

Mai avem returul cu Dinamo, pe care trebuie sa-l tratam cu maxim de seriozitate. Trebuie sa fim atenti pentru ca se poate intampla orice daca nu luam meciul in serios. Speram sa ajungem in finala Cupei. Iar in campionat o sa luam fiecare meci in parte si vedem ce va fi. Degeaba vorbim si ne uitam la ce fac altii. Trebuie sa ne uitam in curtea noastra, nu a altora.

Eu zic ca am avut atitudine, chiar si in seara asta. Am avut ocazii, dar n-am mai dat golul 3. Ce sa facem, asta este...", a declarat fotbalistul la finalul meciului cu Astra, pierdut cu scorul de 3-2.