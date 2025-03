Disparția lui Luca Manolache, la doar 19 ani, e o tragedie uriașă, dar și misterioasă. Pentru că acest copil, care trecuse și pe la Academia FCSB-ului, a fost nevoit să ia, brusc, o pauză de la sportul de performanță. Asta deoarece, după ce a ajuns la Metaloglobus București, problemele lui Manolache s-au agravat.

Prezent în studioul Prima Sport, post la care deține calitate de analist, Mihai Stoica a venit cu o dezvăluire teribilă. Concret, potrivit oficialul FCSB-ului, problemele de sănătate cu care s-a confruntat Luca Manolache, de când era la Academia roș-albaștrilor, i-au fost ascunse!

„Vestea pe care am primit-o, ieri, cu tânărul Manolache.. Viaţa merge înainte, încercăm să ne comportăm normal, dar să ştii că ne-a marcat pe toţi pentru că era un copil tare bun. Mie nu îmi vine să cred că nu am ştiut de problemele lui. Că am aşa oameni pe lângă mine, de fapt ăia din academie, pe care îi acuz din toată inima că ştiau şi nu ne-au spus. Nici mie, nici lui Alin Stoica. Nu se poate! Ştiau că are probleme, măcar pentru că ştiau că îl simpatizam foarte mult pe copil. Măcar spune, nu ştii niciodată cum poţi să schimbi soarta. Îmi pare foarte rău ce s-a întâmplat. Câteodată, viaţa e cruntă...“, a spus Mihai Stoica.