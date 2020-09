Decizia luata de Becali inaintea derby-ului cu Dinamo! Jucatorii asteptau de luni de zile acest moment!

Fotbalistii de la FCSB au revenit la contractele pe care le aveau in urma cu sase luni.

Aceasta decizie vine chiar inainte de marele derby cu Dinamo de sambata, dupa cum spun cei de la Fanatik. Patronul FCSB-ului s-a decis chiar inainte ca Liga 1 sa se amane, sa micsoreze contractele jucatorilor. Becali avea de gand sa taie la jumatate salariile pana pe 31 decembrie 2020, insa capitanul Florin Tanase l-a convins ca termenul sa nu fie atat de extins.

Astfel, incepand cu 1 octombrie, salariile vor reveni la normal. Au fost insa si jucatori care nu au fost de acord cu decizia patronului, urmand sa fie bagati in somaj tehnic de catre acesta. Gnohere, Planic, Adi Popa, Momcilovic, Balgradean si Alexandru Stan s-au aflat printre nemultumiti. Stan este singurul din cei sase care inca mai e sub contract cu FCSB.

Fotbalistii care au fost transferati in aceste luni au primit in schimb salariile intregi, conform intelegerii. In topul salariilor la FCSB este Florin Tanase, cu 17.500 de euro, urmat de Adi Petre cu 16.000 de euro. Podiumul este incheiat de Man si Coman, cei doi avand 15,500 de euro lunar.

In primul 11 al FCSB-ului nimeni nu castiga mai putin de 10.000 de euro:

Andrei Vlad - 10.000 de euro, Cretu - 12.000 de euro, Andrei Miron - 10.000 de euro, Soiledis 12.000 euro, Pantiru - 10.000 de euro, Olaru 10.000 de euro, Ov. Popescu 12.000 de euro, Fl. Tanase 17.500 de euro, Man 15.500 de euro, Bus 12.500 de euro, Fl. Coman 15.500 de euro.

In schimb, antrenorul Toni Petrea este renumerat cu doar 5.000 de euro, fata de preparatorul fizic al FCSB, Thomas Neubert, care castiga 10.000 de euro pe luna.