Decizia FINALA in dosarul Gala Bute: 6 ani de inchisoare pentru Udrea, 5 pentru fostul sef FR Box Rudel Obreja

Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au dat sentinta in dosarul 'Gala Bute'!

Elena Udrea, fostul ministru al Dezvoltarii Regionale, a fost gasita vinovata de abuz in serviciu si luare de mita. Udrea se afla acum in Costa Rica, tara care nu are tratat de extradare cu Romania. Udrea a fost condamanta la 6 ani de inchisoare cu executare. Fostul sef al FR Box, Rudel Obreja, a primit 5 ani de inchisoare, Tudor Breazu, apropiat al lui Udrea a luat 3 ani cu executare, in timp ce Ana Maria Topoliceanu. Stefan Lungu, Dragos Botoroaga si Gheorghe Nastasia au primit pedepse cu suspendare. Ion Ariton, fostul ministru al economiei, a fost achitat pentru abuz in serviciu.