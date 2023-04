De ce este hulit Hagi în România. Caramavrov scrie despre munca lui Hagi și despre lipsa de bun simț și de educație a multora dintre compatrioții noștri

Hagi ne-a făcut fericiți în anii 90. Cine n-a trăit acele momente, acele meciuri grandioase de la turneele finale ala Campionatelor Mondiale din 1990, 1994 și 1998, nu are cum să înțeleagă. Aceea a fost fericirea noastră, a oamenilor de rând din țara asta, care veneau după ani grei de comunism.

Știu, n-am fost campioni mondiali, generația lui Hagi n-a fost Generația de Aur, Hagi nu e Rege, dar, pentru noi, asta a fost fericirea. Să te califici la trei turnee finale mondiale, să te bați cu marile echipe ale lumii, să învingi Anglia, Argentina, Columbia, Belgia...

De ce este hulit Hagi în România

Hagi e acum lider cu Farul în Superligă. Eu zic că pe munca lui, cu ochiul lui de mare fotbalist, cu metodele lui, cu erorile lui. Echipa lui produce fotbalul momentului în Liga 1, un fotbal spectaculos și eficient. Iar Hagi propune în continuare tineri exuberanți: Grameni, Mazilu, Borza, Sîrbu...

Bineînțeles că, în țara haterilor, munca nu este apreciată, ba dimpotrivă. Categoria asta de oameni, cărora le pute totul, dar care n-au făcut nimic în viață, aruncă pe rețelele de socializare câteva idei murdare, pe care le susțin cu obstinație:

1. „Jocurile au fost făcute pentru Farul”.

Cei care lansează o astfel de idee se referă la o susținere politică. Sincer, nu cred în varianta asta, pentru că echipa lui Hagi chiar merită să fie in frunte in momentul de față datorită evoluțiilor de până acum. Ar fi vorba de un scenariu dement, ca politicul să se ducă la Vassaras, care să le dea ordine arbitrilor s-o ajute pe Farul. Hai să fim serioși!

2. „Tinerii propuși de Hagi, de când are Academia, nu au reușit în Occident”.

Eu aș spune că sunt și unii care au reușit, cu exemplele Răzvan Marin și Ianis Hagi. Și, în plus, datorită băieților descoperiți de Gică Hagi, am mai ajuns și noi pe la turneele finale la Under 21, ba chiar în primele patru din Europa. Că ne doream ca tinerii noștri să evolueze altfel in cariere, asta este cu totul altă problemă.

3. „Hagi e blatist”. Asta chiar mi se pare o tâmpenie absolută. De la victoria aceea împotriva FCSB-ului, când Gigi Becali a băgat o echipă de rezere, unora le-a intrat în cap ideea asta. Dar nu Hagi a făcut blatul, ci Becali a vrut să-l ajute, așa cum a și recunoscut latifundiarul. Iar de la acel meci controversat până la a spune, la general, că Hagi face blaturi, e cale lungă.

Eu, unul, nu-l văd pe Hagi să se murdărească astfel.

Și Hagi greșește, normal, am și criticat ieșirile lui exagerate când vine vorba de așa-zise nedreptăți care i se fac fiului său. Un băiat ajuns la 24 de ani, care nu mai e un copil și care se poate apăra singur.

Hagi nu e perfect, însă el este singurul care construiește ceva în fotbalul românesc, într-o țară în care mulți îi hulesc pe cei care muncesc și îi aprobă pe cei care fură. Sau pe cei care batjocoresc, umilesc și jignesc.

Da, ăștia suntem, ne strivim valorile, le discredităm, le găsim tot felul de păcate, dar îi ridicăm în slăvi pe pungași și pe diversioniști. Cum s-ar explica toate acestea? Prin lipsa de educație a multora dintre români. Iar de aici, o lipsă crasă de bun simț și de respect.

Cei care-l contestă pe Hagi n-au făcut nici o miime din ce a reușit Hagi în fotbalul românesc și mondial.