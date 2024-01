De ce a refuzat-o Andrei Ivan pe FCSB! Fotbalistul a spus tot: „Am avut foarte multe oferte”

Aripa stângă a dezvăluit că în ciuda interesului manifestat de cei de la FCSB nu ar fi putut niciodată să semneze cu gruparea lui Gigi Becali, deoarece asta ar însemna să-și trădeze echipa de suflet: Universitatea Craiova.

„Pentru mine, Universitatea Craiova înseamnă tot! Am avut foarte multe oferte și, când am venit de la Krasnodar, am lăsat totul pentru Craiova. Am avut ofertă de la FCSB și n-am vrut să mă duc acolo. Înseamnă că iubesc echipa asta și o s-o fac în continuare.

Nu că nu m-aș fi văzut, dar nu cred că ar fi fost locul meu acolo. FCSB avea atunci jucători foarte buni și am zis că nu mă integrez cum trebuie. Nu pot să mă duc acolo”, a spus Andrei Ivan, potrivit iamsport.ro.

Despre Andrei Ivan

Andrei Ivan o părăsea pe Universitatea Craiova în vara anului 2017, pentru a semna cu Krasnodar, club care a achitat suma de trei milioane de euro pentru el.

În 2018 a fost împrumutat de ruși la Rapid Viena, în Austria, pentru un sezon. La finalul imprumutului a fost „răscumpărat” de olteni pentru suma de 1.5 milioane de euro.

2.4 milioane de euro este cota de piață a lui Andrei Ivan, potrivit site-ului de specialitate transfermarkt.com, în creștere cu 1.4 milioane de euro față de valoare pe care o avea în momentul în care a revenit în Bănie.