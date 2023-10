Dănuț Lupu a izbucnit în lacrimi după condamnare: "Joi e ziua soției mele. Câteodată și oamenii mari mai plâng"

Curtea de Apel București a respins apelul formulat de Dănuț Lupu, în care se solicita transformarea pedepsei în amendă penală. În apărarea sa, fostul fotbalist de la Dinamo și Rapid a spus că regretă faptele, însă trebuia să ajungă la spital și, în absența unui taxi, a condus fără permis.

Dănuț Lupu a izbucnit în lacrimi după condamnare

La scurt timp după anunțarea pedepsei, Dănuț Lupu a intrat în direct la Fanatik și a anunțat că este plecat în străinătate, unde efectuează anumite analize mediale. Fostul internațional a precizat că se va întoarce sâmbătă sau duminică în România, când va fi preluat de autorități și dus la Penitenciarul Rahova.

Spre finalul intervenției, Lupu a izbucnit în lacrimi când a adus-o în discuție pe soția sa.

"Sunt printre puținii fotbaliști din generația mea care au rămas cu prima soție. Din nefericire pentru ea, e ziua ei de naștere pe 5 octombrie. D-aia am și ales să mă întorc sâmbătă sau duminică. Câteodată și oamenii mari mai plâng. Am primit foarte multe mesaje, le mulțumesc tuturor celor care mă încurajează", a spus Lupu.

Cele mai importante declarații ale lui Dănuț Lupu

...despre pedeapsă: "Pe mine mă întrebi ce s-a întâmplat? Justiția română m-a considerat vinovat. Sunt vinovat, asta e viața. Pot să fac ceva? Dacă atât au considerat ei, ok. Poate dacă mă prindeau drogat, băut îmi dădeau mai puțin. Da, decizia e definitivă. Nu s-a ținut cont de lucrul ăsta, cu toate că au controlat și la spital, au văzut că am mers la spital. N-am omorât pe nimeni, n-am furat niciun ban de la bancă, nu m-au prins drogat sau băut. Pur și simplu am mers la spital. Astea sunt legile în România, n-avem ce să facem. Dacă ei au considerat că sunt un pericol public, ce pot să fac?"

...despre revenirea în țară: "Nu mai am nicio cale de atac. Eu trebuie să merg să mă predau, azi, în 6 ore. Nu știu dacă am făcut bine sau rău. Eu sunt plecat de o săptămână din țară. Am să mă întorc sâmbătă sau duminică și să fac ce consideră statul că trebuie să merg. Eu dovedesc că am fost plecat să fac niște analize. Cred că sănătatea e mai importantă decât orice. N-am spus că fug sau că nu accept. Oricum, mă vor aștepta cu flori la aeroport"

...despre perioada pe care o va petrece în închisoare: "Se face o treime. Undeva pe la trei luni și jumătate-patru voi face. Legea așa spune, că fac o treime. Nu era mai câștigat statul dacă îmi dădea o amendă penală? Nu cred că am o faptă în care să zici că am făcut cine știe ce"