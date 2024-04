Dănuț Lupu a vorbit despre închisoare și a izbucnit în lacrimi: ”Am avut gândul să nu mă predau!”

Dănuț Lupu a fost încarcerat în luna octombrie 2023, pentru că a condus fără permis de conducere. Fostul jucător al lui Dinamo a petreccut șase luni în spatele gratiilor.

Dănuț Lupu: ”Am avut gândul să nu mă predau!”

Dănuț Lupu a vorbit despre ultimele luni din viața sa pe care le-a petrecut în spatele gratiilor. Fostul fotbalist al lui Dinamo a izbucnit în lacrimi când a vorbit deschis despre lunile petrecute în închisoare și a mărturisit că a luat în considerare să nu se predea.

“Am stat șase luni fără cinci zile. Nu pot să spun că a fost ușor, nu pot să spun că a fost greu. Poate și datorită faptului că orașul ăsta este mare, am foarte mulți prieteni, nu sunt toți sfinți. Nu există pădure fără uscăciune. Dar pușcăria este pușcărie. Nu avem nici condiții ok. Totuși, nu cred că un om civilizat poate să stea acolo. Dar stai, n-ai ce să faci. Am stat 175 de zile.

Sincer, am avut gândul ăsta să nu mă predau. Nu mai voiam să vin în România. Care riscuri erau? Aveam o condamnare de 7 luni, stai doi ani, se grațiază. Alții cum stau afară și nu mai cere nimeni nimic? Știi de ce m-am predat? Fiindcă nu mă consider cel mai mare pericol al României. Am făcut o faptă de copil. Plăcerea mea de a conduce m-a adus aici. Plăcerile se plătesc în viață și de aia am venit și m-am predat (n.r. a început să plângă).

Dacă făceam un accident, dacă omoram pe cineva, spuneam, dar nu am făcut nimic, în afara de gravitatea faptei că am condus o mașină. Când te uiți și vezi că sunt atâția care fac ce fac și nu se mai duc la pușcărie. Dacă așa au considerat, m-am dus, acum ce vor mai face?

A fost greu (n.r. să se predea), m-am gândit în primul rând la băiat, la soție. Puțină lume știe, eu stau și cu părinții mei și cu soacra mea. Au peste 80 de ani, eu am grijă de ei. Acest lucru a căzut în sarcina soției, nu se pot deplasa, nu e chiar așa ușor, dar atât eu, cât și soția mea am trecut peste încercarea asta și îi mulțumesc și băiatului și ei.

Dănuț Lupu: ”Am venit și m-am predat, de ce trebuie să îmi pui cătușe?”

Băi, ce am făcut, am venit și m-am predat, de ce trebuie să îmi pui cătușe? Chiar dacă vrei să dai exemplu un om, omul acela are niște drepturi. Eu trebuia să vin de pe 7 martie acasă. Au spus că am beneficiat de clemență, unde e clemența? Nu cred că există deţinut care în patru luni să aibă 15 zile câştig, să n-aibă un raport.

Am fost la toate cursurile posibile şi imposibile, dar au considerat că nu sunt reabilitat. Undeva există şi o răutate. Aşa au vrut, aşa au dorit? Atâta timp cât doi judecători te pun liber şi vine cineva şi spune ’nu’, ce înţelegi? De ce să fiu eu dat exemplu? Că mă cheamă Lupu? Poate din cauza faptului că unii credeau că o să mă schimb. Niciodată. Am greşit şi am plătit”, a spus Dănuț Lupu la Fanatik.

Cum a ajuns Dănuț Lupu să fie condamnat la închisoare

Dănuţ Lupu a rămas fără permis de conducere în aprilie 2001, când a fost prins băut la volan. A încercat în mai multe rânduri să redobândească carnetul de conducere, fără succes.

A fost prins de mai multe ori conducând fără permis, ultima dată în iunie 2022, când a fost oprit de o brigadă a Poliţiei Rutiere, care i-a întocmit dosar penal, fiind apoi trimis în judecată.

În februarie 2023, Judecătoria Cornetu l-a condamnat la 7 luni şi 10 zile de închisoare cu executare, având în vedere că el mai avea o condamnare anterioară de 6 luni cu suspendare, primită în iulie 2020 la Curtea de Apel Galaţi, tot pentru conducere pe drumurile publice fără permis.