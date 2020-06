Daniel Pancu a povestit despre momentul cand a fost cel rau injurat de catre suporteri. "Tot stadionul m-a injurat, cu crainicul stadionului in frunte"

Pancu a povestit despre perioada cand era la Besiktas, si a jucat impotriva Stelei, in 2004.

Fostul jucator al Rapidului a spus ca in acel meci a fost cel mai rau injurat de catre suporterii Stelei.

"Cel mai rau am fost injurat la meciul Steaua – Besiktas. Eram singur si doar pe mine ma puteau injura. Tot stadionul m-a injurat, cu crainicul stadionului in frunte. Asa simtea crainicul atunci. Nervii mei erau ca am dat milimetric pe langa bara. Cand jucam cu Steaua ma motivam foarte bine. Nu cred ca am doua meciuri slabe cand jucam in Rapid – Steaua. De mic am fost dinamovist si soarta m-a dus acolo. Am si jucat in Steaua – Dinamo", a declarat fostul antrenor al Rapidului pentru ProSport.

In acel meci din grupele Cupei UEFA, Steaua s-a impus cu 2-1 in fata turcilor.

Dupa partida, Mihai Stoica l-a ironizat pe Pancu.

"Stau si ma intreb acum ce gol va dedica domnul Pancu suporterilor rapidisti. Pe al lui Neaga sau pe al lui Ciocoiu?"

