Cum l-a caracterizat Mihai Pintilii pe Edi Iordănescu, omul care l-a vrut lângă el la națională: „Ai ce să înveți!”

Mihai Pintilii (39 de ani) a fost dorit de Edi Iordănescu pe banca tehnică, pe poziția de antrenor secund, însă „secundul” de la FCSB a refuzat oferta.

MM Stoica a fost cel care l-a convins pe Mihai Pintilii să rămână alături de FCSB, pentru a încerca să câștige titlul alături de gruparea patronată de Gigi Becali.

Pintilii nu regretă că n-a mers alături de Edi Iordănescu

„Un antrenor bun, ai ce să înveți de la el. Vorbește foarte mult, îți explică foarte mult, îți dă totul pe tavă, trebuie doar să faci. Nu cred că există greșeală la el.

Am fost sunat și mi-a propus să vin în staff-ul lui la echipa națională. A fost o discuție amicală și scurtă. I-am spus că trebuie să am o discuție cu MM, pentru că e ca un tată pentru mine și după mai vedem.

I-am spus că nu am licență, el voia să mă pună lângă el pe bancă, să fiu secund. N-aveam cum...

Da! Și e părerea mea și mi-o mențin. Chiar dacă supăr pe cineva, la unii se poate, la alții nu se poate. Și cred că peste tot e așa...

Da! Nu știu ce să zic și nu vreau să intru în polemică... Eu n-am zis că nu o fac, o fac. Am Școala de antrenori în Moldova, am Licența B, acum îmi iau Licența A în juma de an. Fac lucrurile normal”, a spus Mihai Pintilii, potrivit GSP.

Naţionala României îşi află sâmbătă adversarele de la Euro 2024

Naţionala României îşi va afla, sâmbătă, adversarii de la Campionatul European de anul viitor, găzduit de Germania. Tragerea la sorți e LIVE pe Pro TV și VOYO, de la 19:00.

În urma rezultatelor obţinute în preliminarii, naţionalele participante au fost împărţite în 4 urne valorice. Germania, gazdă, va ocupa prima poziţie în grupa A, în timp ce ultimele 3 echipe care vor obţine biletele pentru EURO, în urma playoff-ului din martie 2024, vor fi în urna a patra.

Urna 1: Germania (gazdă), Portugalia, Franţa, Spania, Belgia, Anglia

Urna 2: Ungaria, Turcia, ROMÂNIA, Danemarca, Albania, Austria

Urna 3: Ţările de Jos, Scoţia, Croaţia, Slovenia, Slovacia, Cehia

Urna 4: Italia, Serbia, Elveţia, Câştigătoare Play-off A, Câştigătoare Play-off B, Câştigătoare Play-off C

Play-off A (semifinale): Ţările de Jos – Finlanda, Polonia – Estonia

Play-off B (semifinale): Bosnia şi Herţegovina – Ucraina, Israel – Islanda

Play-off C (semifinale): Georgia – Luxemburg, Grecia – Kazahstan

Semifinalele playoff-ului se vor juca pe 21 martie 2024, iar finalele pe 26 martie 2024.

Tragerea la sorţi va începe cu prima urnă, iar fiecărei echipe extrase îi va fi alocat, tot prin tragere la sorţi, o poziţie în respectiva grupă, pentru stabilirea programului.