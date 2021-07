CSA Steaua, remiză în ultimul amical înainte de startul din Liga 2! Gafă mare a portarului de 15 ani al „militarilor”

CSA Steaua a jucat cu Metaloglobus în ultimul amical înainte de startul sezonului.

„Militarii” veneau după trei victorii consecutive în meciurile amicale și au început în forță meciul cu Metaloglobus. Băjenaru a deschis scorul în minutul 30, iar două minute mai târziu a realizat „dubla”, stabilind și rezultatul la pauză.

În minutul 60, Ovidiu Herea a reușit să reducă din diferență, iar Alexandru Potecea a dat lovitura în minutul 90, după o gafă imensă a portarului de la CSA, Codruț Sandu, de doar 15 ani. Tânărul jucător a scăpat printre picioare balonul trimis de Potecea din lovitură liberă.

„Am reușit două goluri spectaculoase, chiar și două faze destul de bune. Dar pe final, cu schimbările pe care le-am făcut, am vrut să văd niște juniori, am mai slăbit ritmul. Eu zic că o să facem o figură frumoasă în Liga 2. Băjenaru își dorește foarte mult, nu își arată vârsta. Eu încă am încredere în el. Care se prezintă cel mai bine la aceste meciuri, va juca titular.

Sper să îi motiveze suporterii, stadionul acesta extraordinar. Ne dorim să terminăm în fața, să ajungem cât mai sus. Trebuie să facem jocuri bune să atragem oamenii la stadion.

Nu eu decid cine joacă în Ghencea. Vreau să vorbesc numai de echipă”, a spus Daniel Oprița la finalul meciului.

Tweet csa steaua liga 2 Metaloglobus Citeste si: FCSB - Shakhter Karagandy, joi, de la 21:30, în direct la PRO TV! Bucurați-vă de fotbal!