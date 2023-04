După 4-2 în derby-ul cu ocupanta locului 2, Daco-Getica, liderul CS FC Dinamo, formația lui Nicolae Badea antrenată de fostul atacant Andrei Cristea, și-a adjudecat și întâlnirea cu CS Progresul București, 3-0 în deplasare la echipa de pe locul 3, în etapa cu numărul 21 din Liga 4 din București.

”Nu a fost ziua noastră”, au postat cei de la CS Progresul pe pagina oficială de Facebook.

Astfel, CS FC Dinamo are acum un avans de opt puncte față de Daco-Getica (58 vs 50) și de zece puncte față de CS Progresul (58 vs 48), fiind ca și calificată pentru barajul inter-județean de promovare în Liga 3.

CS FC Dinamo a câștigat și cu 25-0 sau 21-0 în acest campionat

În cele 21 de runde, elevii lui Andrei Cristea au înscris nu mai puțin de 145 de goluri, primind în schimb doar 11!

CS FC Dinamo a câștigat de multe ori la scoruri neverosimile, inclusiv o ”dublă” halucinantă, 21-0 și 25-0 cu ACS Turistul!

Rezultatele la scor ale lui CS FC Dinamo

Etapa 1: 7-0 (a) cu ACS Rapid Frumoșii Nebuni ai Giuleștiului

Etapa 2: 10-1 (d) cu ACS Pro Team

Etapa 4: 11-0 (a) cu AFC Venus 1914

Etapa 5: 21-0 (d) cu ACS Turistul

Etapa 12: 9-0 (a) cu ACS Sportul D&A

Etapa 15: 18-1 (a) cu ACS Pro Team

Etapa 18: 25-0 (a) cu ACS Turistul