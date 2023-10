Fostul internațional și-a adus aminte cu plăcere despre meciul în care a marcat toate golurile FCSB-ului, cu Pandurii, într-un duel încheiat cu scorul de 6-0.

Keșeru este singurul jucător al FCSB care a reușit să marcheze șase goluri într-un singur meci. Până atunci recordul fusese stabilit de Gică Hagi și Costel Gâlcă, fiecare cu câte cinci.

„Probabil că acum voi realiza adevarata amploare a performanței, chiar dacă în momentul respectiv citisem că și Gâlcă a înscris cinci goluri, și Gică Hagi.

Înscrisesem trei goluri până la pauza și chiar îi ziceam maseurului să facă poză la tabela, ca mi-a placut cum arăta(n.r. - râde). Și la final am zis ia uite, totuși. Am și poză de la final... Am păstrat și două mingi la meciul ăla”, a rememorat Claudiu Keșeru.

Keșeru s-a numărat printre marcatori și la un alt 6-0 al roș-albaștrilor, în fața lui Dinamo, în 2021, atunci când Dan Nistor, care îmbrăca pe atunci tricoul „câinilor”, a susținut că în afară de cele șase goluri FCSB nu a mai avut nimic.

„Eram chiar curios, chiar mai avusesem încă două ocazii (n.r. - râde). E clar că sub influența emotiilor, a frustrării, vă dați seama să pierzi meciul cu 6-0”, a concluzionat Keseru.

Cifrele lui Claudiu Keșeru

În sezonul trecut, în care UTA s-a salvat la baraj, Keșeru a fost unul dintre oamenii de bază ai formației arădene. Internaționalul român a evoluat în 33 de partide, a marcat 6 goluri și a oferit două pase decisive.

Claudiu Keșeru (47 de meciuri și 13 goluri la naționala României) a evoluat ultima oară în străinătate la Ludogorets Razgrad, în perioada 2015-2021, când a câștigat șase titluri de campion în Bulgaria și două Cupe.