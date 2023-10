Dorin Rotariu (28 de ani) a vorbit în premieră despre transferul său la FCSB.

Nepotul lui Iosif Rotariu era liber de contract după despărțirea de Ludogorets, informație prezentată în exclusivitate de Sport.ro, iar în ultima lună a avut oferte și de la formații din România, dar și din Arabia Saudită.

Dorin Rotariu: "Nu e un lucru nou că am primit ofertă de la Steaua"

Rămâne de văzut cine pe cine va ajuta mai mult!? Dorin Rotariu pe FCSB sau FCSB pe Dorin Rotariu. Talentatul stângaci format de Poli Timișoara a ales FCSB și pentru a reveni în circuitul echipei naționale, selecționată pentru care a înscris un gol în 10 partide.

"Nu este prima oară, nu este un lucru nou faptul că am primit ofertă de la Steaua (n.r. - FCSB). Pot să zic că în fiecare perioadă de transferuri am primit ofertă de la Steaua, am considerat că acum este cel mai bun moment pentru că acum îmi doresc să fiu campion în România", a declarat Dorin Rotariu, într-un interviu prezentat de site-ul FCSB.

Dorin Rotariu a mai fost dorit în România de UTA și Dinamo

Dorin Rotariu a înscris unicul gol la națională în amicalul România - Suedia 1-0

Rotariu, lansat de Dinamo

Ludogorets, campioana Bulgariei, l-a transferat pe Rotariu în iulie 2021, după ce și-a încheiat contractul cu Astana, oferindu-i un contract pe trei ani. După doar jumătate de sezon, atacantul a fost cedat temporar în Grecia, la Atromitos, unde a marcat patru goluri în 42 de apariții.

Crescut de Poli Timișoara, Rotariu a fost vândut în 2013 la Dinamo, pentru 1,1 milioane de euro. Formația din Ștefan cel Mare l-a cedat trei ani și jumătate mai târziu la Club Brugge, pentru 2,2 milioane de euro. Atacantul a mai evoluat pentru formații precum Mouscron sau AZ Alkmaar.