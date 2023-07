Buzdugan în poarta lui Becali! "Suntem echipa cu cel mai mare buget din Liga 1"

CFR Cluj a mizat ca va lua titlul în Superliga însă a terminat pe locul al treilea, după Farul și FCSB. La clubul lui Ioan Varga au existat mai multe probleme financiare, însă Dan Petrescu, fostul antrenor din Gruia, a beneficiat de un lot extrem de valoros.

În pofida numelor sonore pe care le-a avut în echipă, "Bursucul" a capotat în tentativa de a lua un nou titlu. În consecință, a fost schimbat de Varga cu italianul Andrea Mandorlini. Președinte e tot Cristi Balaj, fost arbitru, cel care susține în prezent că formația ardeleană deține cel mai mare buget din Liga 1. Strategie sau nu, declarația devine și o provocare pentru Gigi Becali, patronul de la FCSB, cel mai bogat patron din Superliga.

Iată mai jos ce a spus Balaj, fost ecuson FIFA și fost șef al ANAD.

"Chiar dacă în continuare facem reduceri, suntem clubul cu cel mai mare buget. Este nevoie de timp și n-ai cum să închei contracte în derulare fără ca ambele părți să fie de acord.

În acest moment, există aceste noi reguli impuse de forurile internaționale, avem o monitorizare care e din trei în trei luni și care nu-ți permite să ai datorii față de jucători și antrenori.

Deja am efectuat două transferuri în sistemul defensiv, pentru că am primit multe goluri în sezonul trecut și cred că acesta a fost motivul pentru care am încheiat pe poziția a treia în campionat.

Nu, nu a existat varianta să plec de la CFR, pentru că îmi place ceea ce fac. Patronul ne-a asigurat că va susține în continuare echipa. Are posibilități, poate să țină și CFR Cluj, și Universitatea Cluj, în același timp, are această forță. Asta nu înseamnă că nu ne vom alinia la reducerea cheltuielilor. Cel mai important este să însănătoșim clubul și să nu mai cheltuim exagerat de mult în comparație cu veniturile obținute", a spus Cristi Balaj, potrivit Digi Sport.

CFR CLUJ

Antrenor - Andrea Mandorlini (nou)

Veniri - Cătălin Căbuz (26 de ani / portar / România / Chindia / contract încheiat), Philip Otele (24 de ani / extremă stânga / Nigeria / UTA Arad / liber de contract)

Reveniri după împrumuturi - Jefte Betancor (29 de ani / atacant / Spania / Pafos FC), Adrian Păun (28 de ani / extremă stânga / România / Hapoel Beer Sheva), Otto Hindrich (20 de ani / portar / România / Kisvarda), Ze Gomes (24 de ani / atacant / Portugalia / FC "U" Cluj), Ionuț Rus (23 de ani / portar / România / Ripensia), Denis Rusu (22 de ani / extremă stânga / România / Șoimii Lipova), Sebastian Serediuc (22 de ani / atacant / România / SSU Poli Timișoara), Adrian Gîdea (23 de ani / mijlocaș central / România / SSU Poli Timișoara), George Leață (18 ani / mijlocaș ofensiv / România / CSM Slatina), Sergiu Buș (30 de ani / atacant / România / Chindia Târgoviște), Robert Silaghi (21 de ani / mijlocaș ofensiv / România / Unirea Slobozia), Abdoulaye Niakate (22 de ani / fundaș central / Coasta de Fildeș / CSC Dumbrăvița), Ricky Gneba (21 de ani / mijlocaș central / Coasta de Fildeș / Minaur Baia Mare), Sergiu Luca (21 de ani / închizător / România / Gloria Bistrița), Gheorghe Gondiu (21 de ani / atacant / Moldova / Sighetu Marmației)

Plecări - Nana Boateng (29 de ani / închizător / Ghana / Jeonbuk Hyundai Motors / 2 milioane de euro), Christopher Braun (31 de ani / fundaș dreapta / Germania, Ghana / FC Rapid 1923 / 300.000 de euro), Mihai Bordeianu (31 de ani / închizător / România / "U" Cluj / contract reziliat), Denis Kolinger (29 de ani / fundaș central / Croația / Vejle BK / împrumut expirat), Karlo Brucic (31 de ani / fundaș stânga / Croația / contract încheiat), Andrei Peteleu (30 de ani / fundaș dreapta / România / contract încheiat), Ovidiu Hoban (40 de ani / închizător / România / retragere din activitate), Anton Maglica (31 de ani / atacant / Croația / contract încheiat), Ze Gomes (24 de ani / atacant / Guinea Bissau, Portugalia / Ethnikos Achnas / contract reziliat), Alex Militaru (20 de ani / mijlocaș central / România / Poli Iași / contract reziliat), Gabriel Debeljuh (26 de ani / atacant / Croația / Sepsi OSK / contract încheiat)